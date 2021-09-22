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Пакт Молотова-Ріббентропа

Польський похід Червоної армії 1939 року: сучасне переосмислення

Польський похід Червоної армії 1939 року: сучасне переосмислення 22.09.2021

17 вересня 1939-го Червона армія згідно з пактом Молотова-Ріббентропа увійшла в Польщу, а 22 вересня в Бресті відбувся парад червоноармійців і вермахту. Про події того часу та їхні наслідки йшлося на форумі у Варшаві.
День скорботи і сорому. Лист до річниці 22 червня

"День скорботи і сорому". Лист до річниці 22 червня 22.06.2021

У Німеччині і у Росії 22 червня був оприлюднений німецький заклик, приурочений до 80-ї річниці нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз. Із російської версії тексту викреслили Україну і Білорусь.
Німецька історикиня про радянську анексію країн Балтії

Німецька історикиня про радянську анексію країн Балтії 18.06.2020

У 80-ту річницю анексії країн Балтії з боку СРСР історикиня Екатеріна Махотіна розповіла DW, чи можна пояснити цей крок Кремля загрозою з боку нацистської Німеччини.
Що сказали політики зі Східної Європи про маніпулювання історією

Що сказали політики зі Східної Європи про маніпулювання історією 09.05.2020

До 75-ї річниці закінчення Другої світової війни політики країн Східної Європи виступили з заявами проти спотворення історії. DW - про основні тези послань.
Суперечка про історію: Польща проти Путіна

Суперечка про історію: Польща проти Путіна 01.01.2020

Польський прем'єр Моравецкий розкритикував Путіна - той заявив, що Польща несе частину відповідальності за Другу світову війну.
Польща викликала посла РФ через висловлювання Путіна на історичну тематику

Польща викликала посла РФ через висловлювання Путіна на історичну тематику 28.12.2019

МЗС Польщі викликало посла РФ через висловлювання Володимира Путіна на історичну тематику. Варшава висловила "різкий протест через історичні звинувачення російських високопосадовців", - заявили у міністерстві країни.
Удар у спину: як СРСР напав на Польщу

Удар у спину: як СРСР напав на Польщу 17.09.2019

17 вересня 1939 року радянські війська вступили на територію Польщі. На самому початку Другої світової війни Польщу розділили дві тоталітарні держави.
Протести на місцевих виборах у РФ - Європа у фокусі (відео)

Протести на місцевих виборах у РФ - "Європа у фокусі" (відео) 10.09.2019

Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже несмішно. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.

Місцеві вибори у Росії: хто виходив на протести - "Європа у фокусі" (09.09.2019) 10.09.2019

Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже не смішно. Польща: там, де розпочалася Друга світова війна. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.
Країни Балтії, Польща і Румунія вшанували пам'ять жертв нацизму і сталінізму

Країни Балтії, Польща і Румунія вшанували пам'ять жертв нацизму і сталінізму 23.08.2019

Міністри закордонних справ країн Балтії, Польщі та Румунії вшанували пам'ять жертв нацизму і сталінізму в річницю підписання пакту Молотова- Ріббентропа.
Віктор Єрофеєв: Як Гітлер і Сталін розширювали життєвий простір

Віктор Єрофеєв: Як Гітлер і Сталін розширювали "життєвий простір" 23.08.2019

У світі абсолютно однозначно оцінюють пакт Молотова-Ріббентропа, підписаний 80 років тому. У світі - але не в Росії. От як ставиться до цього письменник Віктор Єрофеєв.

80 років Пакту Молотова-Ріббентропа: медовий місяць двох диктаторів

80 років Пакту Молотова-Ріббентропа: "медовий місяць" двох диктаторів 23.08.2019

23 серпня виповнилося 80 років з дня підписання Пакту Молотова-Ріббентропа. Гітлерівська Німеччина та сталінський Радянський Союз розділили Польщу та країни Балтії і стали союзниками на 22 місяці.
Коментар: Пакт Молотова-Ріббентропа - факт, визнаний Москвою

Коментар: Пакт Молотова-Ріббентропа - факт, визнаний Москвою 04.06.2019

РФ визнала існування секретного протоколу до договору про ненапад 1939 року. Його публікація затверджує нову версію історії війни і виправдовує Кремль, вважає Костянтин Еггерт.
Чому секретний протокол до пакту Молотова-Ріббентропа не став сенсацією

Чому секретний протокол до пакту Молотова-Ріббентропа не став сенсацією 04.06.2019

У Росії вперше опублікований радянський оригінал секретного додаткового протоколу до договору між нацистською Німеччиною і СРСР про поділ Європи. Але сенсації не сталося. Чому?
У Росії вперше опубліковані радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа

У Росії вперше опубліковані радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа 02.06.2019

В СРСР існування секретного протоколу до договору про ненапад між Радянським Союзом та Німеччиною (також відомого як пакт Молотова-Ріббентропа) заперечувалося. Він був знайдений у 1992 році і опублікований тільки зараз.
Хто і чому в Молдові підтримує об'єднання з Румунією

Хто і чому в Молдові підтримує об'єднання з Румунією 28.03.2018

Молдовське суспільство розкололося надвоє. У деяких населених пунктах підписують символічні декларації про об'єднання з Румунією, в інших закликають до захисту державності Молдови.
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