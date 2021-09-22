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МЗС Польщі викликало посла РФ через висловлювання Володимира Путіна на історичну тематику. Варшава висловила "різкий протест через історичні звинувачення російських високопосадовців", - заявили у міністерстві країни.
Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже не смішно. Польща: там, де розпочалася Друга світова війна. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.
В СРСР існування секретного протоколу до договору про ненапад між Радянським Союзом та Німеччиною (також відомого як пакт Молотова-Ріббентропа) заперечувалося. Він був знайдений у 1992 році і опублікований тільки зараз.