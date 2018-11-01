Пакистан: чоловік виправданої християнки просить Захід про притулок

Чоловік пакистанської християнки Азії Бібі, якій суд скасував смертний вирок за богохульство, і яку закликають стратити радикальні ісламісти, у неділю, 4 листопада, попросив західні країни про притулок. У відеозверненні, записаному британською Пакистанською християнською асоціацією, Ашіг Масіх звернувся до прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей, президента США Дональда Трампа та прем'єра Канади Джастіна Трюдо із проханням допомогти родині виїхати з Пакистану.

"Будь ласка, допоможіть нам, ми в біді в Пакистані. Ми живемо зараз у сильному страху", - сказав він. В інтерв'ю DW Ашіг Масіх повідомив, що родина почувається в небезпеці після того, як було вирішено, що виправдувальний вирок для його дружини може бути оскаржений. Він з доньками переїхав у інше місце з міркувань безпеки. Чоловік також побоюється, що на його дружину можуть скоїти напад у в'язниці.

"Нинішня ситуація для нас дуже небезпечна. Ми не маємо захисту і ховаємось тут і там, часто змінюючи місце, - сказав Масіх. Як повідомлялося, напередодні з міркувань безпеки адвокат жінки залишив Пакистан.

Азія Бібі, яку Верховний суд країни виправдав та скасував їй смертний вирок ще 31 жовтня, досі перебуває у в'язниці. Після її виправдання у країні почалися масові протести радикальних ісламістів. Представники ультрарелігійної партії "Техрік-є-Лабаік Пакистан" закликали до вбивства суддів Верховного суду та виправданої жінки, а також повстання проти армії. Під час протестів було арештовано 150 людей, передає агенція AP.

Пізніше ісламісти і пакистанський уряд уклали угоду, яка передбачає, що влада не стане заперечувати проти оскарження виправдувального вироку Азії Бібі, і протести вдалося припинити.

51-річна католичка Азія Бібі, мати п'ятьох дітей, була засуджена до смертної кари в 2010 році, коли її визнали винною в образі ісламу. У 2009 році вона працювала у полі разом з іншими жінками та захотіла випити води з колодязя для мусульман. Їй відмовили та під час суперечки звинуватили в богохульстві.