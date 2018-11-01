Пакистан: чоловік виправданої християнки просить Захід про притулок

Родина пакистанської християнки Азії Бібі, засудженої до страти, але згодом виправданої, побоюється за свою безпеку та просить західні країни про притулок. Після протестів ісламістів її справу переглянуть.
Чоловік пакистанської християнки Азії Бібі, якій суд скасував смертний вирок за богохульство, і яку закликають стратити радикальні ісламісти, у неділю, 4 листопада, попросив західні країни про притулок. У відеозверненні, записаному британською Пакистанською християнською асоціацією, Ашіг Масіх звернувся до прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей, президента США Дональда Трампа та прем'єра Канади Джастіна Трюдо із проханням допомогти родині виїхати з Пакистану.
"Будь ласка, допоможіть нам, ми в біді в Пакистані. Ми живемо зараз у сильному страху", - сказав він. В інтерв'ю DW Ашіг Масіх повідомив, що родина почувається в небезпеці після того, як було вирішено, що виправдувальний вирок для його дружини може бути оскаржений. Він з доньками переїхав у інше місце з міркувань безпеки. Чоловік також побоюється, що на його дружину можуть скоїти напад у в'язниці.
"Нинішня ситуація для нас дуже небезпечна. Ми не маємо захисту і ховаємось тут і там, часто змінюючи місце, - сказав Масіх. Як повідомлялося, напередодні з міркувань безпеки адвокат жінки залишив Пакистан.
Азія Бібі, яку Верховний суд країни виправдав та скасував їй смертний вирок ще 31 жовтня, досі перебуває у в'язниці. Після її виправдання у країні почалися масові протести радикальних ісламістів. Представники ультрарелігійної партії "Техрік-є-Лабаік Пакистан" закликали до вбивства суддів Верховного суду та виправданої жінки, а також повстання проти армії. Під час протестів було арештовано 150 людей, передає агенція AP.
Пізніше ісламісти і пакистанський уряд уклали угоду, яка передбачає, що влада не стане заперечувати проти оскарження виправдувального вироку Азії Бібі, і протести вдалося припинити.
51-річна католичка Азія Бібі, мати п'ятьох дітей, була засуджена до смертної кари в 2010 році, коли її визнали винною в образі ісламу. У 2009 році вона працювала у полі разом з іншими жінками та захотіла випити води з колодязя для мусульман. Їй відмовили та під час суперечки звинуватили в богохульстві.