 Пакистан оголосив надзвичайний стан через нашестя сарани | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Пакистан оголосив надзвичайний стан через нашестя сарани

У Пакистані оголосили надзвичайний стан через нашестя сарани, яка знищує посіви.

Нашестя сарани у Пакистані розпочалося ще в червні 2019 року - шкідливі комахи потрапили в країну з Ірану

Нашестя сарани у Пакистані розпочалося ще в червні 2019 року - шкідливі комахи потрапили в країну з Ірану

Влада Пакистану оголосила надзвичайний стан через нашестя сарани, яка завдає значної шкоди сільському господарству країни. "Ми переживаємо найбільше нашестя сарани за понад два десятиріччя і вирішили оголосили загальнонаціональний надзвичайний стан, щоб впоратися з цією загрозою", - заявила в суботу, 1 лютого, міністерка інформації країни Фірдус Ашік Аван.

DW.COM

Це рішення та план протидії загрозі напередодні схвалив прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан.

Пакистану загрожує брак продовольства

За словами міністра планування та розвитку країни Махдума Хусро Бахтіяра, напад сарани є безпрецедентим та викликає занепокоєння щодо продовольчої безпеки Пакистану. Він додав, що влада не може впоратися з поширенням пустельної сарани через обмежені ресурси.

У розмові з інформаційним агентством dpa фермер та член Сіндської сільскогосподарської палати Нісар Хашхалі заявив про сумнів у планах уряду зібрати 27 мільйонів тонн пшениці цього року.

Атака сарани з Ірану

Нашестя шкідливих для сільського господарства комах розпочалося в Пакистані ще в червні 2019 року, коли сарана почала рух територією країни з Ірану. Від неї вже постраждали великі площі на південному заході Пакистану. Передусім - посіви бавовни, пшениці та кукурудзи.

Відтоді сарана пройшла шлях з південної провінції Сінд до північно-західної провінції Хайбер-Пахтунхва. Сприятлива погода та брак реакції з боку влади призвели до її швидкого поширення.

Дивитись відео 01:27

Комахи замість м'яса у бельгійських крамницях (22.06.2017)

Аудіо й відео до теми

Комахи замість м'яса у бельгійських крамницях (22.06.2017)  

Реклама

Докладно

Засідання Європарламенту

Як зміниться Європарламент після Brexit

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу ЄС. Як це позначиться на Європарламенті.  

Завод Південмаш. Економіка України зростає швидше, ніж світова? (picture alliance/dpa/epa/M. Markiv)

Чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова?

Економіка України зростає швидше, ніж у світова. Про це Олексій Гончарук заявив у Давосі. Чи справді це так?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  