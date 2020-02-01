Пакистан оголосив надзвичайний стан через нашестя сарани

Влада Пакистану оголосила надзвичайний стан через нашестя сарани, яка завдає значної шкоди сільському господарству країни. "Ми переживаємо найбільше нашестя сарани за понад два десятиріччя і вирішили оголосили загальнонаціональний надзвичайний стан, щоб впоратися з цією загрозою", - заявила в суботу, 1 лютого, міністерка інформації країни Фірдус Ашік Аван.

Це рішення та план протидії загрозі напередодні схвалив прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан.

Пакистану загрожує брак продовольства

За словами міністра планування та розвитку країни Махдума Хусро Бахтіяра, напад сарани є безпрецедентим та викликає занепокоєння щодо продовольчої безпеки Пакистану. Він додав, що влада не може впоратися з поширенням пустельної сарани через обмежені ресурси.

У розмові з інформаційним агентством dpa фермер та член Сіндської сільскогосподарської палати Нісар Хашхалі заявив про сумнів у планах уряду зібрати 27 мільйонів тонн пшениці цього року.

Атака сарани з Ірану

Нашестя шкідливих для сільського господарства комах розпочалося в Пакистані ще в червні 2019 року, коли сарана почала рух територією країни з Ірану. Від неї вже постраждали великі площі на південному заході Пакистану. Передусім - посіви бавовни, пшениці та кукурудзи.

Відтоді сарана пройшла шлях з південної провінції Сінд до північно-західної провінції Хайбер-Пахтунхва. Сприятлива погода та брак реакції з боку влади призвели до її швидкого поширення.