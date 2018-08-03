 Падіння платформи на фестивалі в Іспанії: 313 постраждалих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2018

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Новини

Падіння платформи на фестивалі в Іспанії: 313 постраждалих

Понад 300 людей постраждали через падіння платформи для глядачів під час музичного фестивалю в Іспанії. П'ятеро отримали серйозні травми.

Рятувальники працюють на місці обвалу платформи у місті Віго

Рятувальники працюють на місці обвалу платформи у місті Віго

Щонайменше 313 людей постраждали через падіння дерев'яної платформи на музичному фестивалі в іспанському місті Віго в Галісіії у ніч на понеділок, 13 серпня, поінформували агенцію AP в управлінні охорони здоров'я Галісії. П'ятеро людей отримали серйозні травми і потребують лікування, проте їхньому життю нічого не загрожує.

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Інцидент трапився під час фестивалю O Marisquiño. Платформа довжиною в 40 метрів, встановлена над водою на узбережжі, ймовірно не витримала ваги глядачів, котрі зібралися на ній аби подивитися виступ музикантів.

Конструкція зламалася в середній секції, відвідувачі фестивалю попадали в воду. Свідки події кажуть, що платформа, вочевидь, не витримала, коли глядачі почали гуртом стрибати на ній під час виступу реп-гурту, пишуть місцеві ЗМІ.

Мер міста Віго поінформував, що на місці обвалу платформи працюють водолази. Розпочалося розслідування причин інциденту.

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