Падіння платформи на фестивалі в Іспанії: 313 постраждалих

Щонайменше 313 людей постраждали через падіння дерев'яної платформи на музичному фестивалі в іспанському місті Віго в Галісіії у ніч на понеділок, 13 серпня, поінформували агенцію AP в управлінні охорони здоров'я Галісії. П'ятеро людей отримали серйозні травми і потребують лікування, проте їхньому життю нічого не загрожує.

Інцидент трапився під час фестивалю O Marisquiño. Платформа довжиною в 40 метрів, встановлена над водою на узбережжі, ймовірно не витримала ваги глядачів, котрі зібралися на ній аби подивитися виступ музикантів.

Конструкція зламалася в середній секції, відвідувачі фестивалю попадали в воду. Свідки події кажуть, що платформа, вочевидь, не витримала, коли глядачі почали гуртом стрибати на ній під час виступу реп-гурту, пишуть місцеві ЗМІ.

Мер міста Віго поінформував, що на місці обвалу платформи працюють водолази. Розпочалося розслідування причин інциденту.