 Паводок на півдні Італії: загинули щонайменше восьмеро туристів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2018

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Новини

Паводок на півдні Італії: загинули щонайменше восьмеро туристів

Раптовий паводок в національному парку на півдні Італії коштував життя щонайменше восьми туристам. За попередніми даними, п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

Паводок в ущелині Раганелло в Калабрії, 20 серпня 2018 року

Паводок в ущелині Раганелло в Калабрії, 20 серпня 2018 року

Щонайменше восьмеро людей загинули у понеділок, 20 серпня, внаслідок паводку в ущелині Раганелло, що розташована у національному парку Полліно в регіоні Калабрія на півдні Італії. Внаслідок сильних дощів гірська річка Раганелло швидко вийшла з берегів, інформує агенція dpa. Туристів, котрі оглядали місцевість, раптово підхопило бурхливим потоком води. Серед загиблих - четверо чоловіків та четверо жінок. За попередніми повідомленнями, всі вони були громадянами Італії.

Ущелина Раганелло

Ущелина Раганелло

Як повідомила агентству dpa речниця відомства з цивільного захисту населення Калабрії, шестеро врятованих потребували медичної допомоги, 10-річного хлопчика доставили до лікарні з симптомами переохолодження. Агентство Ansa з посиланням на представників місцевої влади повідомило про загалом 23-х врятованих туристів, п'ятеро вважаються зниклими безвісти. На момент паводка в ущелині перебували три групи туристів.

12-кілометрова ущелина Раганелло - відома природна геологічна туристична принада парку Полліно. Однак у деяких місцях Раганелло - лише у кілька метрів завширшки та глибиною до кілометра, з прямовисними стінами, що може ускладнити роботу рятувальників.

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