Павло Розенко - український політик.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Павло Розенко". Павло Розенко є членом політичної партії УДАР. 2012 року він вперше обрався до Верховної Ради України. З 2016 року Павло Розенко обіймає посаду віце-прем'єр-міністра України. Перед тим упродовж двох років Розенко очолював міністерство соціальної політики. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.