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Павло Розенко

Павло Розенко - український політик.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Павло Розенко". Павло Розенко є членом політичної партії УДАР. 2012 року він вперше обрався до Верховної Ради України. З 2016 року Павло Розенко обіймає посаду віце-прем'єр-міністра України. Перед тим упродовж двох років Розенко очолював міністерство соціальної політики. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зарплати чиновників: чому Гончарук захищає високі зарплати міністрів (15.01.2020) 15.01.2020

Зарплати міністрів та інших топових чиновників будуть щомісяця оприлюднювати. Так запевняють в уряді після скандалу з нарахуванням великих премій та інших надбавок багатьом можновладцям у грудні 2019 року. Чому прем’єр-міністр Олексій Гончарук захищає високі зарплати міністрів і яка різниця порівняно з доходами пересічних українців?

В Україні в 2018 році не зафіксовано насильства на ґрунті антисемітизму

В Україні в 2018 році не зафіксовано насильства на ґрунті антисемітизму 06.05.2019

У 2018 році в Україні не було зафіксовано випадків насильства на антисемітському ґрунті, повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.
Монетизація пільг на проїзд в Україні: як працюватиме нова система

Монетизація пільг на проїзд в Україні: як працюватиме нова система 16.03.2018

Кабмін дозволив замінити безкоштовний проїзд у громадському транспорті грошовою компенсацією. Чому це рішення ухвалили лише зараз і як працюватиме нова система?

Україна на "Берлінале": Ukraine is your DestiNation (20.02.2018) 20.02.2018

20 лютого на "Берлінале" - світова прем'єра фільму "Коли падають дерева" Марисі Нікітюк. Це єдиний фільм з України, представлений у програмі Panoramа. Водночас під гаслом Ukraine is your DestiNation Україна демонструє себе світовій кіноіндустрії.

Осучаснення замість пенсійної реформи

"Осучаснення" замість пенсійної реформи 05.10.2017

Опитані DW експерти позитивно оцінили ухвалені парламентом зміни у нарахуванні пенсій, хоча й додають - про справжню реформу поки не йдеться.
Українські компанії та державні органи зазнали масованої кібератаки

Українські компанії та державні органи зазнали масованої кібератаки 27.06.2017

Низка державних відомств та українських компаній, серед яких "Укрпошта", "Нова Пошта", "Укртелеком" та аеропорт "Бориспіль" зазнали атаки хакерів. Є дані про хакерське втручання у сервери компаній в РФ та країнах ЄС.
Крапля в морі: як мешканці Донбасу добиваються поновлення пенсій

Крапля в морі: як мешканці Донбасу добиваються поновлення пенсій 31.03.2017

Скасувавши виплати соцдопомоги переселенцям з непідконтрольних районів Донбасу, уряд "заощадив" мільярди гривень. Однак в ООН це вважають грубим порушенням прав людини, а українські суди відновлюють виплати.
Суд повернув пенсію екс-прем'єру-втікачу Азарову

Суд повернув пенсію екс-прем'єру-втікачу Азарову 08.09.2016

Через два роки після Майдану колишній прем'єр-утікач зміг через суд повернути собі українську пенсію, якої його позбавили більше року тому. Пенсійний фонд вже оскаржив це рішення.
Енергомодернізація житла в Україні: кредит замість субсидії

Енергомодернізація житла в Україні: кредит замість субсидії 24.06.2016

У відповідь на підвищення комунальних тарифів уряд України створює Фонд енергоефективності. Його мета - допомогти українцям з утепленням житла й таким чином заощадити гроші на комуналці. Експерти налаштовані скептично.
Розенко: Україна більше не обговорює з МВФ підвищення пенсійного віку

Розенко: Україна більше не обговорює з МВФ підвищення пенсійного віку 24.05.2016

За словами віце-прем'єра України, питання підвищення пенсійного віку зняли з порядку денного в переговорах Києва з МВФ - в України є інші можливості наповнити Пенсійний фонд.
В Україні відновлено соцвиплати 80 тисячам переселенців

В Україні відновлено соцвиплати 80 тисячам переселенців 16.05.2016

Це ті особи, які підтвердили проживання на підконтрольній Україні території, заявив віце-прем'єр Розенко. Раніше СБУ засумнівалась у такому фактичному проживанні переселенців з Донбасу у 450 тисячах випадках.
Відбудова чи імітація: чим займатиметься міністерство окупованих територій

Відбудова чи імітація: чим займатиметься міністерство окупованих територій 21.04.2016

В українському уряді нове крісло - міністром з питань окупованих територій став Вадим Черниш. Для чого знадобилося створювати додаткове відомство і які перспективи його роботи, з'ясовувала DW.
Як у Кабміні чубляться через виплати Донбасу

Як у Кабміні чубляться через виплати Донбасу 19.04.2016

У Кабміні назріває справжній конфлікт. Двоє нових міністрів виступили за виплати пенсій та соціальної допомоги мешканцям непідконтрольних Україні територій Донбасу. Проти - віце-прем'єр-міністр з соціальної політики.
Верховна Рада затвердила склад нового уряду

Верховна Рада затвердила склад нового уряду 14.04.2016

За ухвалення нового складу Кабміну проголосували 239 народних обранців. Свої посади в ньому зберегли шість міністрів з попереднього уряду.
Співзасновник Transparency International: Світ має посилити тиск на українську владу

Співзасновник Transparency International: Світ має посилити тиск на українську владу 17.03.2016

В інтерв'ю DW співзасновник Transparency International Франк Вогл розповів, чому він підтримує відкладення МВФ виплати наступного траншу Україні і радить українському суспільству рівнятися на Бразилію.
Уряд: до 40 відсотків переселенців з Криму і Донбасу отримують соцвиплати незаконно

Уряд: до 40 відсотків "переселенців" з Криму і Донбасу отримують соцвиплати незаконно 02.03.2016

До 40 відсотків "переселенців" оформили соціальні виплати, хоча проживають на території, підконтрольній бойовикам так званих "ЛНР" і "ДНР", вважає міністр соціальної політики України Павло Розенко.
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