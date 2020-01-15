Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Павло Розенко - український політик.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Павло Розенко". Павло Розенко є членом політичної партії УДАР. 2012 року він вперше обрався до Верховної Ради України. З 2016 року Павло Розенко обіймає посаду віце-прем'єр-міністра України. Перед тим упродовж двох років Розенко очолював міністерство соціальної політики. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Зарплати міністрів та інших топових чиновників будуть щомісяця оприлюднювати. Так запевняють в уряді після скандалу з нарахуванням великих премій та інших надбавок багатьом можновладцям у грудні 2019 року. Чому прем’єр-міністр Олексій Гончарук захищає високі зарплати міністрів і яка різниця порівняно з доходами пересічних українців?
20 лютого на "Берлінале" - світова прем'єра фільму "Коли падають дерева" Марисі Нікітюк. Це єдиний фільм з України, представлений у програмі Panoramа. Водночас під гаслом Ukraine is your DestiNation Україна демонструє себе світовій кіноіндустрії.