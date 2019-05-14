Павло Пинзеник – український політик.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Павло Пинзеник". Павло Пинзеник є депутатом Верховної Ради України від політичної партії "Народний фронт", починаючи від 2014 року. Член депутатської фракції "Блок Петра Порошенка". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.