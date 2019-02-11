Павло Петренко - український політик і юрист.

Павло Петренко обійняв посаду міністра юстиції України 27 лютого 2014 року в уряді Арсенія Яценюка. Петренко залишився міністром юстиції і в уряді наступника Яценюка - Володимира Гройсмана. За освітою Павло Петренко - юрист. Він закінчив юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. У 2014 році Петренко отримав ступінь кандидата юридичних наук. З 2012 до 2014 року був депутатом Верховної Ради України від Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". Нині Павло Петренко є членом політичної партії "Народний фронт".