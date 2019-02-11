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Павло Петренко

Павло Петренко - український політик і юрист.

Павло Петренко обійняв посаду міністра юстиції України 27 лютого 2014 року в уряді Арсенія Яценюка. Петренко залишився міністром юстиції і в уряді наступника Яценюка - Володимира Гройсмана. За освітою Павло Петренко - юрист. Він закінчив юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. У 2014 році Петренко отримав ступінь кандидата юридичних наук. З 2012 до 2014 року був депутатом Верховної Ради України від Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". Нині Павло Петренко є членом політичної партії "Народний фронт".

Рецепт для МОЗу: як суд розглядав відсторонення від обов’язків Уляни Супрун

Рецепт для МОЗу: як суд розглядав відсторонення від обов’язків Уляни Супрун 11.02.2019

Поки юристи розбираються із закидами у подвійному громадянстві і з процедурою призначення, Уляна Супрун заявляє про блокування роботи міністерства охорони здоров'я. За дебатами у суді у понеділок стежив кореспондент DW.
НАБУ відкрило провадження щодо екс-прем'єра та міністра

НАБУ відкрило провадження щодо екс-прем'єра та міністра 13.11.2018

Кримінальне провадження щодо колишнього глави уряду Аресенія Яценюка та міністра юстиції Павла Петренка відкрито за фактом зловживання ними владою.

Мін'юст вважає тиском намір порушити справу проти Петренка і Яценюка

Мін'юст вважає тиском намір порушити справу проти Петренка і Яценюка 30.10.2018

Мін'юст незадоволений судовим рішенням, яке зобов'язує НАБУ порушити справу проти міністра та чиновників відомства, а також екс-прем'єра Яценюка. В антикорупційному бюро поки чекають на документи від суду.
Петренко: Міністерство юстиції стягнуло з Газпрому 100 мільйонів гривень

Петренко: Міністерство юстиції стягнуло з "Газпрому" 100 мільйонів гривень 20.03.2018

Усі активи "Газпрому" на території України арештовані, заявив міністр юстиції України Павло Петренко.

Мін'юст України очікує в лютому-березні ухвалення закону про Антикорупційний суд

Мін'юст України очікує в лютому-березні ухвалення закону про Антикорупційний суд 30.01.2018

Депутати Верховної Ради мають ухвалити закон про Антикорупційний суд до кінця лютого або початку березня цього року, переконаний міністр юстиції України Павло Петренко.
Суд по-новому. Як працюватиме судова система після чергової реформи

Суд по-новому. Як працюватиме судова система після чергової реформи 28.11.2017

Судів буде менше, документообіг стане електронним, але позбутися корупційних ризиків не вдалося, кажуть експерти, коментуючи нововведення судової реформи.

Судова реформа в Україні: менше інстанцій, але не менше лазівок?

Судова реформа в Україні: менше інстанцій, але не менше лазівок? 03.10.2017

У судовій реформі українська влада вбачає шлях до розвантаження судів та підвищення якості розгляду справ. Але завдяки пришвидшенню досудового слідства гучні справи в майбутньому можуть навіть не доходити до суду.
Уряд відкрив уже відкриті реєстри бізнесу. І що з того?

Уряд "відкрив" уже відкриті реєстри бізнесу. І що з того? 18.08.2017

Прем'єр-міністр Гройсман заявив, що Україна відкрила дані про бенефіціарів компаній. DW розібралася, чи справді українці дізнаються щось нове про власників бізнесу.
Україна обіцяє не стягувати штраф з Газпрому транзитним газом

Україна обіцяє не стягувати штраф з "Газпрому" транзитним газом 20.06.2017

Український уряд відпрацьовує різні механізми стягнення 172 мільярдів гривень штрафу з "Газпрому". Проте газ, який транспортується до ЄС, глава мін'юсту Павло Петренко обіцяє не заарештовувати.
Чи вистачить молодій українській люстраторці твердості

Чи вистачить молодій українській люстраторці твердості 25.11.2016

З посади головного спеціаліста - відразу в крісло в.о головної люстраторки країни. В Україні люстрацію проводитиме 23-річна "пластунка" - принаймні тимчасово.
Україна передала Росії документи на повернення Солошенка й Афанасьєва

Україна передала Росії документи на повернення Солошенка й Афанасьєва 11.06.2016

Українська влада передала Росії документи на повернення засуджених в РФ українців Юрія Солошенка та Геннадія Афанасьєва. Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко.
Глава мін'юсту закликав Раду ухвалити новий закон про люстрацію у разі скасування старого

Глава мін'юсту закликав Раду ухвалити новий закон про люстрацію у разі скасування старого 10.06.2016

Народним депутатам України слід ухвалити нову редакцію закону про люстрацію у разі скасування нинішньої. З таким закликом до народних обранців звернувся міністр юстиції Павло Петренко.
Косметична реформа українських тюрем

Косметична реформа українських тюрем 31.05.2016

Запропонована реформа пенітенціарної служби України може спричинити послаблення контролю за установами виконання покарань й нічого принципово не міняє для самих в'язнів, застерігають правозахисники.
Україна готує позов проти Росії до ЄСПЛ через заборону Меджлісу кримських татар

Україна готує позов проти Росії до ЄСПЛ через заборону Меджлісу кримських татар 19.05.2016

Міністерство юстиції України працює над розробкою позову до ЄСПЛ проти Російської Федерації через заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Про це заявив міністр Павло Петренко.
Міністр юстиції України: Є різні механізми повернення Савченко

Міністр юстиції України: Є різні механізми повернення Савченко 21.04.2016

Міністр юстиції України Павло Петренко нагадав про дипломатичні та політичні механізми повернення Надії Савченко до України, якщо запит, направлений до російського Мін'юсту, не буде задоволений.
Київ готує повернення в Україну Надії Савченко

Київ готує повернення в Україну Надії Савченко 20.04.2016

До організації повернення в Україну льотчиці та народної депутатки Надії Савченко президент Петро Порошенко залучив міністерство юстиції та дипломатів.
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