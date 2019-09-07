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Павло Гриб

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Павло Гриб".

24 серпня 2017 року Павло Гриб поїхав в Білорусь на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався лише в соціальних мережах. Пізніше співробітники Чернігівської місцевої прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом його зникнення. Його батько, колишній співробітник Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив, що російські спецслужби викрали Павла. Згодом стало відомо, що зниклий українець перебуває в слідчому ізоляторі Краснодара в Росії, де йому закидають терористичну діяльність. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Повернення полонених: як зустрічали і міняли моряків та політв'язнів (відео)

Повернення полонених: як зустрічали і міняли моряків та політв'язнів (відео) 07.09.2019

Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі Олег Сенцов, інші політв'язні та захоплені в Керченській протоці українські моряки.

Великий обмін: як зустрічали звільнених в Росії моряків і політв'язнів (07.09.2019) 07.09.2019

Повернення 35-ти бранців Кремля в Україну стало величезною радістю для їх родин та тріумфом президента Зеленського. Нарешті на волі відомі на увесь світ Олег Сенцов та Володимир Кольченко, інші політв'язні та полонені в Керченській протоці українські моряки.

Зустріч українських в'язнів: найемоційніші моменти після звільнення (07.09.2019) 07.09.2019

Зі сльозами та обіймами зустрічали рідні та близькі звільнених українських в'язнів у "Борисполі". Додому повернулися усі затримані моряки, Олег Сенцов, Павло Гриб, Едем Бекіров та багато інших - усього 35 бранців Кремля.

Офіс президента України: процес обміну утримуваними триває

Офіс президента України: процес обміну утримуваними триває 30.08.2019

Інформація про завершення процесу обміну утримуваними між Україною та Росією не відповідає дійсності, повідомили в Офісі президента України. Процес звільнення цих осіб триває.
Російська омбудсменка Москалькова прибула до Києва

Російська омбудсменка Москалькова прибула до Києва 23.08.2019

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова приїхала до Києва. Про мету її візиту не повідомляється.
Верховний суд РФ підтвердив вирок Павлу Грибу

Верховний суд РФ підтвердив вирок Павлу Грибу 23.07.2019

Українець Павло Гриб, засуджений російським судом до шести років ув'язнення за нібито сприяння тероризму, залишиться за ґратами, постановив Верховний суд РФ.

США вимагають від Росії скасувати вирок українцеві Павлу Грибу

США вимагають від Росії скасувати вирок українцеві Павлу Грибу 23.03.2019

Рішення засудити українця Павла Гриба до шести років ув'язнення в РФ викликало різку критику з боку Державного департаменту США. Вашингтон вимагає скасувати вирок та негайно передати засудженого Україні.
США, ЄС та Великобританія закликали Росію звільнити Павла Гриба

США, ЄС та Великобританія закликали Росію звільнити Павла Гриба 22.03.2019

Міжнародна спільнота стурбована станом здоров'я засудженого в Росії до шести років ув'язнення українця Павла Гриба. США, ЄС та Великобританія вимагають його негайного звільнення.

"Заручники Путіна": Євросоюз безсилий? (21.03.2019) 22.03.2019

В російських в'язницях та СІЗО незаконно утримують понад сто українців з політичних мотивів. Європарламент зробив не одну спробу домогтися їхнього звільнення. Попри обізнаність зі справами, долі українців у фільмі "Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля" вразили європейських політиків.

Заручники Путіна: що може зробити Європа? (відео)

"Заручники Путіна": що може зробити Європа? (відео) 22.03.2019

В російських в'язницях та СІЗО незаконно утримують понад сто українців з політичних мотивів. Європарламент не раз вимагав їх звільнити. Які важелі можуть подіяти на Росію, розповідають європарламентарі в репортажі DW.

Українцю Грибу в РФ винесли обвинувальний вирок

Українцю Грибу в РФ винесли обвинувальний вирок 22.03.2019

Павла Гриба в Росії засудили до шести років ув'язнення. Українець оголосив голодування.
Заручники Путіна: як у Брюсселі дивилися фільм про українських в'язнів в Росії

"Заручники Путіна": як у Брюсселі дивилися фільм про українських в'язнів в Росії 20.03.2019

У Європарламенті показали фільм "Заручники Путіна" про засуджених у Росії українців, яких Київ називає політв'язнями. Від історій Гриба, Панова, Афанасьєва євродепутатам відбирало мову. Деталі - у репортажі DW.
Павло Гриб у російському СІЗО перебуває на межі життя і смерті - Денісова

Павло Гриб у російському СІЗО перебуває на межі життя і смерті - Денісова 29.01.2019

Українець Павло Гриб, якого утримують за ґратами в Росії, перебуває на межі життя і смерті, заявила українська омбудсменка Людмила Денісова. Вона закликає міжнародні організації посприяти наданню Грибу меддопомоги.

Денісова: У Росії перебувають понад 80 українських політв'язнів

Денісова: У Росії перебувають понад 80 українських політв'язнів 12.01.2019

Олег Сенцов, Станіслав Клих, Павло Гриб, Роман Сущенко та інші - загалом понад 80 українців перебувають у в'язницях Росії за свої політичні погляди. Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.
ЄС закликає РФ звільнити Гриба, Бекірова й інших незаконно затриманих українців

ЄС закликає РФ звільнити Гриба, Бекірова й інших незаконно затриманих українців 10.01.2019

Євросоюз закликав Москву негайно звільнити всіх незаконно затриманих українців. Зокрема екіпаж суден, захоплених у Керченській протоці, а також Павла Гриба та кримськотатарського активіста Едема Бекірова.
Справу Гриба в РФ повернули прокурору через процесуальну помилку

Справу Гриба в РФ повернули прокурору через процесуальну помилку 23.07.2018

Російський суд повернув прокуратурі справу українця Павла Гриба, якого звинувачують в причетності до терористичної діяльності. Прокуратура має скласти новий обвинувальний висновок.
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