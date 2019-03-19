Оюб Тітієв - російський правозахисник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Оюб Тітієв".

У березні 2019 року голову чеченського представництва правозахисного центру "Меморіал" Оюба Тітієва засудили в Росії до чотирьох років позбавлення волі. Правозахисника обвинуватили за статтею про зберігання наркотиків у великих розмірах. У "Меморіалі" вважають, що Тітієв заарештували і згодом засудили на підставі сфальсифікованих доказів, при цьому було порушено його право на справедливий судовий розгляд. Незабаром після затримання Тітієва телебачення Чечні показало виступ глави цієї республіки Рамзана Кадирова, який назвав незалежних правозахисників "ворогами народу". Оюб Тітієв є лауреатом премії імені Вацлава Гавела, яка присуджується Парламентською асамблеєю Ради Європи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.