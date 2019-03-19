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Оюб Тітієв

Оюб Тітієв - російський правозахисник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Оюб Тітієв".

У березні 2019 року голову чеченського представництва правозахисного центру "Меморіал" Оюба Тітієва засудили в Росії до чотирьох років позбавлення волі. Правозахисника обвинуватили за статтею про зберігання наркотиків у великих розмірах. У "Меморіалі" вважають, що Тітієв заарештували і згодом засудили на підставі сфальсифікованих доказів, при цьому було порушено його право на справедливий судовий розгляд. Незабаром після затримання Тітієва телебачення Чечні показало виступ глави цієї республіки Рамзана Кадирова, який назвав незалежних правозахисників "ворогами народу". Оюб Тітієв є лауреатом премії імені Вацлава Гавела, яка присуджується Парламентською асамблеєю Ради Європи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Європа критикує вирок Тітієву і вимагає від РФ звільнити його

Європа критикує вирок Тітієву і вимагає від РФ звільнити його 19.03.2019

У ЄС вимагають, щоб Росія звільнила правозахисника Оюба Тітієва, засудженого у Чечні до чотирьох років колонії. Із критикою вироку виступили у Раді Європи та у Німеччині.

Суд у Чечні засудив правозахисника Оюба Тітієва до позбавлення волі

Суд у Чечні засудив правозахисника Оюба Тітієва до позбавлення волі 18.03.2019

Голову чеченського офісу правозахисного центру "Меморіал" обвинуватили в зберіганні наркотиків у великих обсягах. Адвокати наполягали на виправдувальному вироку, посилаючись на відсутність доказів провини Тітієва.
Премію Вацлава Гавела присудили чеченському правозахиснику Оюбу Тітієву

Премію Вацлава Гавела присудили чеченському правозахиснику Оюбу Тітієву 08.10.2018

Голові філії правозахисного центру "Меморіал" в Чечні Оюбу Тітієву присудили премію ПАРЄ імені Вацлава Гавела. Він перебуває під вартою за звинуваченням у зберіганні наркотиків.
Тихий борець за свободу: кому дали премію Нємцова

"Тихий борець за свободу": кому дали премію Нємцова 21.06.2018

На врученні премії Нємцова в Бонні говорили про "тихих борців за свободу", про нове покоління демократів і показували кастети "казаків", якими розганяли демонстрантів у Москві. Репортаж DW.