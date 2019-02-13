 Очільниця ХДС: ″Північний потік-2″ вже не спинити | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2019

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Новини

Очільниця ХДС: "Північний потік-2" вже не спинити

Очільниця ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер вважає, що добудову "Північного потоку-2" вже не спинити, однак скептично ставиться до ймовірної газової залежності від РФ.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Очільниця німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС), яка замінила Анґелу Меркель (Angela Merkel) на цій посаді, Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) висловилась на захист "Північного потоку-2", інформує Reuters.

"Для мене... це точно не улюблений проект", - зазначила Крамп-Карренбауер в інтерв'ю онлайн-виданню "Міжнародна політика", оприлюдненому в четвер, 13 лютого. "Однак, основні рішення були ухвалені раніше. І проект нелегко розвернути назад", - підкреслила політик.

DW.COM

Газогін "Північний потік-2" різко посилить вплив Росії на ЄС у галузі енергетики. Цей сценарій є загрозою для Євросоюзу і Заходу в цілому, підкреслюють посли США у ФРН, Данії та ЄС у коментарі для DW. (07.02.2019)

Газопровід "Північний потік-2" не зробить Німеччину залежною від російського газу, вважає канцлерка Німеччини. Анґела Меркель також наголошує, що Україна має лишитися транзитною країною. (07.02.2019)

Незважаючи на всю суперечливість проекту газогону, його будівництву, на думку очільниці ХДС, уже не спинити, адже "є контракти, є дозволи". Що стосується питання ймовірної залежності Німечини від російського газу, Крамп-Карренбауер зазначила, що ФРН збирається будувати два термінали для прийому скрапленого газу, зокрема зі США, тож "загроза залежності не така й велика".

Водночас очільниця ХДС звинуватила Росію у спробах ослабити своїх сусідів. "У Росії є свій порядок денний, що очевидно включає спроби дестабілізувати Європу і Німеччину. Це суперечить європейським і німецьким інтересам", - наголосила Крамп-Карренбауер.

Нагадаємо, що газогін "Північний потік-2" проляже дном Балтійського моря. Його довжина становитиме понад 1200 кілометрів, пропускна спроможність - 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Очікується, що трубопровід може запрацювати до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2", оскільки не хоче втратити статус транзитера газу. Проект активно критикують США, Польща і країни Балтії. Вони застерігають, що ЄС потрапить у залежність від російського газу. У Німеччині постійно наголошують, що проект економічний, а не політичний.

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