Очільниця ХДС: "Північний потік-2" вже не спинити

Очільниця німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС), яка замінила Анґелу Меркель (Angela Merkel) на цій посаді, Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) висловилась на захист "Північного потоку-2", інформує Reuters.

"Для мене... це точно не улюблений проект", - зазначила Крамп-Карренбауер в інтерв'ю онлайн-виданню "Міжнародна політика", оприлюдненому в четвер, 13 лютого. "Однак, основні рішення були ухвалені раніше. І проект нелегко розвернути назад", - підкреслила політик.

Незважаючи на всю суперечливість проекту газогону, його будівництву, на думку очільниці ХДС, уже не спинити, адже "є контракти, є дозволи". Що стосується питання ймовірної залежності Німечини від російського газу, Крамп-Карренбауер зазначила, що ФРН збирається будувати два термінали для прийому скрапленого газу, зокрема зі США, тож "загроза залежності не така й велика".

Водночас очільниця ХДС звинуватила Росію у спробах ослабити своїх сусідів. "У Росії є свій порядок денний, що очевидно включає спроби дестабілізувати Європу і Німеччину. Це суперечить європейським і німецьким інтересам", - наголосила Крамп-Карренбауер.

Нагадаємо, що газогін "Північний потік-2" проляже дном Балтійського моря. Його довжина становитиме понад 1200 кілометрів, пропускна спроможність - 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Очікується, що трубопровід може запрацювати до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2", оскільки не хоче втратити статус транзитера газу. Проект активно критикують США, Польща і країни Балтії. Вони застерігають, що ЄС потрапить у залежність від російського газу. У Німеччині постійно наголошують, що проект економічний, а не політичний.