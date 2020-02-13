Очільниця МОЗ Скалецька перебуватиме в карантині разом з евакуйованими з Китаю

Міністерка охорони здоров'я сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни. За її словами, при розміщенні евакуйованих були враховані всі стандарти ВООЗ.
Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька проведе два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханю громадянами, які перебувають у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині. Про це вона повідомила ввечері у четвер, 20 лютого. "Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюся, що моя присутність заспокоїть як тих, хто перебуває у Нових Санжарах, так і решту країни", - написала Скалецька на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Міністерка зауважила, що вражена реакцією в Україні на прибуття евакуйованих з Китаю. "Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і несприйняття, негатив та агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодилися провести в ізоляції два тижні задля безпеки нас усіх", - зазначила вона.
Скалецька додала, що для евакуйованих громадян були підготовлені безпечні умови перебування в обсервації з урахуванням всіх стандартів ВООЗ та практики інших країн, які здійснили евакуацію своїх громадян з Китаю.
"Ще раз хочу наголосити: ці люди - наші співвітчизники, вони нам не чужі. Ми живемо в одній країні та мусимо дбати про їхнє здоров'я і безпеку", - наголосила міністерка.
Умови розміщення евакуйованих
Всього з Уханю було евакуйовано 45 українців, серед яких сім'я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти. Окрім них, в Україну прибули 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.
Як повідомило міністерство охорони здоров'я, усі евакуйовані будуть розміщені в індивідуальних приміщеннях з належним рівнем комфорту для проживання. Евакуйовані і персонал забезпечені спеціальними засобами індивідуального захисту. На місці обсервації буде посилена охорона, в цілодобовому режимі за евакуйованими спостерігатимуть лікарі.
Відходи з медичного центру будуть утилізовані в спеціальний спосіб, вони не потраплятимуть у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов'язковому порядку будуть знезаражені.
Як повідомлялося, через прибуття евакуйованих у селищі Нові Санжари виникли протести та сутички мітингувальників з правоохоронцями. Під час них постраждали дев'ять поліцейських та один цивільний, повідомили в Нацполіції.