Очільниця МОЗ Скалецька перебуватиме в карантині разом з евакуйваними з Китаю

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька проведе два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханю громадянами, які перебувають у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині. Про це вона повідомила ввечері у четвер, 20 лютого. "Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюся, що моя присутність заспокоїть як тих, хто перебуває у Нових Санжарах, так і решту країни", - написала Скалецька на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Міністерка зауважила, що вражена реакцією в Україні на прибуття евакуйованих з Китаю. "Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і несприйняття, негатив та агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодилися провести в ізоляції два тижні задля безпеки нас усіх", - зазначила вона.

Скалецька додала, що для евакуйованих громадян були підготовлені безпечні умови перебування в обсервації з урахуванням всіх стандартів ВООЗ та практики інших країн, які здійснили евакуацію своїх громадян з Китаю.

"Ще раз хочу наголосити: ці люди - наші співвітчизники, вони нам не чужі. Ми живемо в одній країні та мусимо дбати про їхнє здоров'я і безпеку", - наголосила міністерка.

Умови розміщення евакуйованих

Всього з Уханю було евакуйовано 45 українців, серед яких сім'я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти. Окрім них, в Україну прибули 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.

Як повідомило міністерство охорони здоров'я, усі евакуйовані будуть розміщені в індивідуальних приміщеннях з належним рівнем комфорту для проживання. Евакуйовані і персонал забезпечені спеціальними засобами індивідуального захисту. На місці обсервації буде посилена охорона, в цілодобовому режимі за евакуйованими спостерігатимуть лікарі.

Відходи з медичного центру будуть утилізовані в спеціальний спосіб, вони не потраплятимуть у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов'язковому порядку будуть знезаражені.

Як повідомлялося, через прибуття евакуйованих у селищі Нові Санжари виникли протести та сутички мітингувальників з правоохоронцями. Під час них постраждали дев'ять поліцейських та один цивільний, повідомили в Нацполіції.