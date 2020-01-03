 Очільниця ДБР анонсувала аудит у бюро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2020

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Очільниця ДБР анонсувала аудит у бюро

Після реорганізації роботи Державного бюро розслідувань у ньому проведуть аудит, повідомила тимчасова виконувачка обов'язків директора ДБР Ірина Венедіктова.

Тимчасова виконувачка обов'язків директора ДБР Ірина Венедіктова

Тимчасова виконувачка обов'язків директора ДБР Ірина Венедіктова під час виступу у Верховній Раді (архівне фото)

Тимчасова виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова анонсувала проведення повного аудиту в бюро. Про це йдеться у повідомленні пресслужби бюро, опублікованому в п'ятницю, 3 січня, на сайті органу.

"Після реорганізації Державного бюро розслідувань у правоохоронний орган проведення аудиту є невід'ємною частиною заходів, необхідних для налагодження роботи ДБР", - зазначила Венедіктова.

DW.COM

Ірина Венедіктова стала тимчасовою виконувачкою обов'язків директора Державного бюро розслідувань (ДБР). Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Вона змінить Романа Трубу на цій посаді. (27.12.2019)

Володимир Зеленський підписав закон "Про Державне бюро розслідувань". Після набрання ним чинності директор ДБР разом із своїми заступниками припиняють повноваження. (24.12.2019)

У роботі ДБР було виявлено "суттєві порушення", які стосуються організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, кадрового та технічного забезпечення, стверджують у бюро. (01.01.2020)

ДБР уже направило листи до Рахункової палати, Державної аудиторської служби та Нацагентства України з питань держслужби, в яких ініціювало проведення перевірки діяльності ДБР, йдеться у повідомленні.

Зокрема, планується проведення Рахунковою палатою заходів державного зовнішнього фінансового контролю з метою перевірки дотримання бюджетного законодавства в ДБР. Державна аудиторська служба України має провести ревізії фінансово-господарської діяльності та законності державних закупівель, а Національне агентство з питань державної служби -  перевірити встановлені судами факти незаконних звільнень працівників ДБР, а також виплату компенсацій, на які витрачали бюджетні кошти.

Крім того, ДБР розглядає можливість залучення незалежних експертів для проведення повного аудиту всієї діяльності ДБР, наголошують у бюро.

Нагадаємо, 1 січня в ДБР визнали, що торік не впоралися із завданнями та викликами, котрі стояли перед бюро.

Як повідомлялося, 24 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження ДБР. 27 грудня Зеленський призначив іншим указом Венедіктову на пост тимчасової керівниці ДБР.

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