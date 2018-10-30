 Очільник Ryanair пропонує посилити контроль на безпеку для чоловіків-мусульман | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2020

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Новини

Очільник Ryanair пропонує посилити контроль на безпеку для чоловіків-мусульман

Гендиректор лоукостера Ryanair пропонує посилити контроль на безпеку для чоловіків-мусульман: Майкл О'Лірі вважає самотніх мандрівників схильними до вчинення терактів. Його заяву вже засудили у Великобританії.

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі не вперше робить суперечливі заяви

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі не вперше робить суперечливі заяви

Генеральний директор ірландської бюджетної авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі виступив за посилення контролю на безпеку в аеропортах для пасажирів-мусульман чоловічої статі. Саме від них "виходить загроза", заявив О'Лірі в інтерв'ю британській газеті The Times, опублікованому в суботу, 22 лютого.

"Хто такі терористи? Це, вочевидь, чоловіки, які подорожують наодинці", - вважає глава Ryanair. При цьому О'Лірі додав: "Не можна казати подібні речі, тому що це расизм, але ними є, як правило, чоловіки мусульманської віри". Він зазначив, що ті, хто вирушають у подорож цілими сім'ями з дітьми, небезпеки не становлять. На думку гендиректора Ryanair, ризик, що чоловіки підірвуть себе в повітрі разом зі своїми дітьми, майже нульовий.

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Нещодавно обурення споживачів викликала ініціатива дешевого авіаперевізника Ryanair зробити використання туалетів на своїх лініях платними. Нині нова ініціатива: Ryanair планує продавати квитки на «напівстоячі» місця. (07.07.2009)

Стрілянина в місті Ганау - недвозначний теракт на расистському ґрунті, вважає міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер. Він пообіцяв посилити охорону мечетей. (21.02.2020)

Критика на адерсу гендиректора Ryanair

Заява О'Лірі спричинила різку критику на його адресу. Центральна рада мусульман у Великобританії назвала його заяви "расистськими та дискримінуючими". За словами речниці організації, соромно, що керівник авіакомпанії так відкрито і безсоромно висловлює ісламофобію.

А член парламенту Великобританії від Лейбористської партії Халід Махмуд заявив, що такими висловлюваннями О'Лірі розпалює расизм, повідомляє агенція новин dpa. Махмуд нагадав, що кілька днів тому в місті Ганау в Німеччині правий екстреміст, який не був мусульманином, застрілив десятьох людей. Дев'ятеро з них мали міграційне коріння.

Це вже не перша суперечлива заява, яку робить О'Лірі. Раніше гендиректор Ryanair пропонував зробити платними туалети на борту літака, брати додаткову плату з пасажирів з надмірною вагою або ж вмонтувати в літаки "напівстоячі" місця.

Дивитись відео 01:40

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