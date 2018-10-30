Очільник Ryanair пропонує посилити контроль на безпеку для чоловіків-мусульман

Генеральний директор ірландської бюджетної авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі виступив за посилення контролю на безпеку в аеропортах для пасажирів-мусульман чоловічої статі. Саме від них "виходить загроза", заявив О'Лірі в інтерв'ю британській газеті The Times, опублікованому в суботу, 22 лютого.

"Хто такі терористи? Це, вочевидь, чоловіки, які подорожують наодинці", - вважає глава Ryanair. При цьому О'Лірі додав: "Не можна казати подібні речі, тому що це расизм, але ними є, як правило, чоловіки мусульманської віри". Він зазначив, що ті, хто вирушають у подорож цілими сім'ями з дітьми, небезпеки не становлять. На думку гендиректора Ryanair, ризик, що чоловіки підірвуть себе в повітрі разом зі своїми дітьми, майже нульовий.

Критика на адерсу гендиректора Ryanair

Заява О'Лірі спричинила різку критику на його адресу. Центральна рада мусульман у Великобританії назвала його заяви "расистськими та дискримінуючими". За словами речниці організації, соромно, що керівник авіакомпанії так відкрито і безсоромно висловлює ісламофобію.

А член парламенту Великобританії від Лейбористської партії Халід Махмуд заявив, що такими висловлюваннями О'Лірі розпалює расизм, повідомляє агенція новин dpa. Махмуд нагадав, що кілька днів тому в місті Ганау в Німеччині правий екстреміст, який не був мусульманином, застрілив десятьох людей. Дев'ятеро з них мали міграційне коріння.

Це вже не перша суперечлива заява, яку робить О'Лірі. Раніше гендиректор Ryanair пропонував зробити платними туалети на борту літака, брати додаткову плату з пасажирів з надмірною вагою або ж вмонтувати в літаки "напівстоячі" місця.