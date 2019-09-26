 Очільник розвідки США підтримав інформатора у скандалі з розмовою Трампа й Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2019

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Очільник розвідки США підтримав інформатора у скандалі з розмовою Трампа й Зеленського

Очільник розвідки США заявив, що інформатор у скандалі щодо телефонної розмови Трампа і Зеленського діяв правильно та з дотриманням закону. Джозеф Магвайр також пояснив, чому заяву інформатора не оприлюднили раніше.

Джозеф Магвайр

Джозеф Магвайр

Виконувач обов'язків очільника розвідки Сполучених Штатів Джозеф Магвайр виступив на захист інформатора у скандалі довкола телефонної розмови президентів України та США. "Я гадаю, що інфомартор зробив правильно", - заявив Магвайр у четвер, 26 вересня, у виступі перед комітетом з питань розвідки Палати представників США, цитує агенція dpa.

При цьому очільник американської розвідки переконаний, що інформатор "діяв добросовісно" і завжди дотримувався закону. "Я вважаю, що все в цьому питанні є безпрецедентним", - наголосив Магвайр.

При цьому він виступив на захист свого рішення, згідно з яким не передав негайно текст скарги на розгляд комітетам секретної служби. Очільник розвідки пояснив, що документ "зачіпає складні і чутливі питання" та міг бути оприлюднений лише після того, як Дональд Трамп дав згоду на публікацію стенограми його телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.

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Раніше у четвер комітет розвідки Палати представників США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо дзвінка українського та американського президентів. У датованому 12 серпня документі інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року. У документі також зазначається, що високопосадовці з Білого дому після дзвінка нібито намагалися "заблокувати" інформацію, щоб приховати її.

Нагадаємо, скандал щодо розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася ще 25 липня, розгорівся в США кілька днів тому. Йшлося про закиди, що американський президент міг тиснути на українського президента, щоб той домігся розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена і його сина. Сам Байден закликав очільника Білого дому негайно оприлюднити розшифровку телефонної розмови з Зеленським.

За розпорядженням Трампа стенограму переговорів опублікували 25 вересня. У ній президент США дійсно закликає українську владу до розслідування щодо Джо Байдена і його сина Хантера, який протягом певного часу був у раді директорів української нафтогазової компанії Burisma.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в середу з очільником Білого дому заявив, що у нього була хороша телефонна розмова з президентом США, і Трамп не чинив на нього тиск.

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