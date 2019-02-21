Очільник МЗС Ірану Джавад Заріф оголосив про відставку

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф в понеділок, 25 лютого, оголосив про свою відставку, інформує Reuters. "Приношу вибачення, що я більше не можу виконувати свої обов'язки, а також за всі недоліки, які я допустив, перебуваючи на посаді", - написав Заріф на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Він очолював іранський МЗС від 2013 року і був відповідальним за укладення ядерної угоди країн Заходу з Тегераном.

Відставка Заріфа має бути прийнята президентом Ірану Хасаном Роухані. Заріф очолював МЗС під час першого президентського терміну Роухані і залишився на своїй посаді після його переобрання. В адміністрації іранського президента підтвердили заяву про відставку Заріфа, проте підкреслили, що Роухані її не прийме.

В середині лютого Заріф взяв участь у щорічній Мюнхенській конференції з безпеки. Іранський політик закликав європейські країни до більш згуртованого виступу проти США в суперечці навколо ядерної угоди. Після одностороннього виходу Вашингтона з ядерної угоди в травні 2018 року Заріф опинився під вогнем жорсткої критики з боку іранських консервативних сил. Ядерна угода була укладена п'ятьма країнами, що володіють правом вето в Раді Безпеки ООН, а також Німеччиною, в липні 2015 року. У листопаді 2018 року США запровадили ряд нових санкцій відносно Ірану.