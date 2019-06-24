 Очільника поліції Вінниччини відсторонили через загибель активіста | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2019

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Новини

Очільника поліції Вінниччини відсторонили через загибель активіста

Голова Нацполіції відсторонив від служби на час розслідування начальника поліції Вінницької області через смерть активіста Олександра Комарницького, якого побив поліцейський.

Голова Нацполіції Сергій Князєв

Голова Нацполіції Сергій Князєв

Голова Національної поліції України Сергій Князєв відсторонив від виконання обов'язків на час службового розслідування начальника поліції Вінницької області Юрія Педоса. Про це Князєв повідомив у понеділок, 24 червня, у Вінниці. Таке рішення було прийняте після смерті активіста "Громадянської позиції" Олександра Комарницького, якого у Вінниці побив поліцейський.

Сергій Князєв вислови співчуття рідним померлого та пообіцяв, що винний буде покараний. "Співробітнику поліції, який підозрюється у застосуванні фізичної сили до потерпілого, повідомлено про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі", - наголосив він.

Напередодні суд обрав цьому поліцейському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Як повідомив Князєв, сьогодні слідчі Державного бюро розслідувань подали апеляцію на це рішення суду. "Слідство клопотатиме про взяття підозрюваного під варту. Також він буде звільнений з лав поліції", - повідомив Князєв, йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції .

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Водночас ще чотирьох керівників - від начальника територіального відділу поліції до безпосереднього керівника підозрюваного поліцейського  - на період службового розслідування відсторонено від виконання обов'язків. Окрім того, готуються матеріали на звільнення заступника начальника обласної поліції, який відповідав за роботу з особовим складом.

Конфлікт між поліцією та Комарницьким стався 11 червня у Вінниці. Як повідомила Нацполіція, правоохоронці зупинили чоловіка, у якого було виявлено гранату. Співробітник поліції попросив одного з перехожих, яким виявився Комарницький, бути понятим, але той відмовився, і, за даними поліції, некоректно висловився. Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік впав та вдарився головою об асфальт, зазначила Нацполіція. Як каже "Громадянська позиція", активіста госпіталізували з численними переломами черепа, він перебував у реанімації без ознак свідомості, а 23 червня помер. 

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