Очікування на Донбасі від "нормандської" зустрічі (відео)

Прифронтовий Маріуполь, на перший погляд, сьогодні вже мало чим відрізняється від інших українських міст. Про те, що війна зовсім поруч, нагадують хіба що блокпости навколо та понівечена під час зіткнень у 2014-му році будівля міської ради у самісінькому центрі міста. А ще - проукраїнські активісти, які зібралися, щоб напередодні зустрічі у "нормандському" форматі записати відеозвернення до влади.



