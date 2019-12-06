 Очікування на Донбасі від ″нормандської″ зустрічі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.12.2019

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Політика й суспільство

Очікування на Донбасі від "нормандської" зустрічі (відео)

Чи вдасться Володимиру Зеленському домовитися із Володимиром Путіним про мир? Напередодні "нормандської" зустрічі DW поцікавилася, що люди на Донбасі очікують від саміту в Парижі і як вони бачать врегулювання конфлікту.

Розведення військ у Золотому сприятиме прогресу на нормандських переговорах?(DW/M. Berdnyk)

Розведення військ у Золотому сприятиме прогресу на "нормандських" переговорах?

Прифронтовий Маріуполь, на перший погляд, сьогодні вже мало чим відрізняється від інших українських міст. Про те, що війна зовсім поруч, нагадують хіба що блокпости навколо та понівечена під час зіткнень у 2014-му році будівля міської ради у самісінькому центрі міста. А ще - проукраїнські активісти, які зібралися, щоб напередодні зустрічі у "нормандському" форматі записати відеозвернення до влади.


DW.COM

На "нормандській" зустрічі Зеленський вимагатиме обміну "всіх на всіх"

Під час "нормандського" саміту Володимир Зеленський вимагатиме обміну полоненими за принципом "усіх на всіх", виведення з Донбасу незаконних формувань та проведення там місцевих виборів за українським законодавством. (04.12.2019)  

Офіс президента України затвердив п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу

В рамках підготовки до зустрічі в "нормандському форматі" в Офісі президента України обговорили й затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу. (03.12.2019)  

Олена Зеркаль про відставку, політику Зеленського та суд над Росією в Гаазі (відео)

Що змусило Олену Зеркаль подати у відставку? Чого прагне у зовнішній політиці Володимир Зеленський? А також що загрожує Росії у суді в Гаазі? Про це заступниця очільника МЗС Олена Зеркаль в ексклюзивному інтерв'ю DW. (29.11.2019)  

Жертви війни на Донбасі (інфографіка)

З початку збройного протистояння на Донбасі загинули понад три тисячі мирних жителів. Загальна кількість жертв цього конфлікту за п'ять років перевищила 13 тисяч осіб, підрахували в УВКПЛ ООН. (29.11.2019)  

"Формулу Штайнмаєра" в короткі терміни реалізувати неможливо

Євродепутати разом з українськими правозахисниками обговорили в Брюсселі ситуацію на Донбасі. На правове свавілля на окупованих Росією українських територіях можна впливати санкційним тиском, вважають учасники зустрічі. (22.11.2019)  

Аудіо й відео до теми

Розведення військ у Золотому: жовтий режим, сіра зона та надія на мир (06.11.2019)  

Олена Зеркаль про свою відставку, політику Зеленського та суд над Росією в Гаазі (29.11.2019)  

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Чи вдасться Володимиру Зеленському домовитися із Володимиром Путіним про мир? Напередодні "нормандської" зустрічі DW поцікавилася, що люди на Донбасі очікують від саміту в Парижі і як вони бачать врегулювання конфлікту.

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Докладно

Розведення військ у Золотому сприятиме прогресу на нормандських переговорах?(DW/M. Berdnyk)

Очікування на Донбасі від "нормандської" зустрічі (відео)

Перед "нормандською" зустріччю DW поцікавилася, що очікують на Донбасі від саміту в Парижі.  

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