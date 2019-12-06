Очікування на Донбасі від "нормандської" зустрічі (відео)

Чи вдасться Володимиру Зеленському домовитися із Володимиром Путіним про мир? Напередодні "нормандської" зустрічі DW поцікавилася, що люди на Донбасі очікують від саміту в Парижі і як вони бачать врегулювання конфлікту.
Прифронтовий Маріуполь, на перший погляд, сьогодні вже мало чим відрізняється від інших українських міст. Про те, що війна зовсім поруч, нагадують хіба що блокпости навколо та понівечена під час зіткнень у 2014-му році будівля міської ради у самісінькому центрі міста. А ще - проукраїнські активісти, які зібралися, щоб напередодні зустрічі у "нормандському" форматі записати відеозвернення до влади.
Під час "нормандського" саміту Володимир Зеленський вимагатиме обміну полоненими за принципом "усіх на всіх", виведення з Донбасу незаконних формувань та проведення там місцевих виборів за українським законодавством. (04.12.2019)
В рамках підготовки до зустрічі в "нормандському форматі" в Офісі президента України обговорили й затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу. (03.12.2019)
Що змусило Олену Зеркаль подати у відставку? Чого прагне у зовнішній політиці Володимир Зеленський? А також що загрожує Росії у суді в Гаазі? Про це заступниця очільника МЗС Олена Зеркаль в ексклюзивному інтерв'ю DW. (29.11.2019)
З початку збройного протистояння на Донбасі загинули понад три тисячі мирних жителів. Загальна кількість жертв цього конфлікту за п'ять років перевищила 13 тисяч осіб, підрахували в УВКПЛ ООН. (29.11.2019)