Очікування від Зеленського: чому ці три проблеми він навряд зможе вирішити (відео)

Схоже на те, що Володимир Зеленський, як і всі без винятку попередні президенти в Україні, став заручником завищених очікувань своїх виборців. Однак і питання тарифів, і встановлення миру, і подолання бідності безпосередньо не залежать лише від президента. Медовий місяць з виборцями ще триває, однак вже проявляються перші ознаки майбутнього розчарування.