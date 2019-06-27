Очікування від Зеленського: чому ці три проблеми він навряд зможе вирішити (відео)

Зниження тарифів, закінчення війни на Донбасі та подолання бідності. Цього найбільше чекають виборці від нового президента України Володимира Зеленського. Однак глава держави може стати заручником завищених очікувань.
Схоже на те, що Володимир Зеленський, як і всі без винятку попередні президенти в Україні, став заручником завищених очікувань своїх виборців. Однак і питання тарифів, і встановлення миру, і подолання бідності безпосередньо не залежать лише від президента. Медовий місяць з виборцями ще триває, однак вже проявляються перші ознаки майбутнього розчарування.
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