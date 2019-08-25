 Очима карикатуриста: Як Трамп на саміті G7 ледь не став контрабандистом | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 26.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

Очима карикатуриста: Як Трамп на саміті G7 ледь не став контрабандистом

На саміті G7 у Беарріці Трампу не вдалося переконати колег у необхідності повернення до цього клубу Росії. Сергій Йолкін про марні спроби президента США перетворити "велику сімку" на "вісімку".

Trump will Russland in die G7 einladen

  

Також за темою

G7-Gipfel in Frankreich | Donald Trump mit Boris Johnson

Трамп продовжує вважати, що запрошення РФ на саміт G7 до США все ще можливе 25.08.2019

Дональд Трамп розповів, що роздумує над можливістю запросити Володимира Путіна на саміт Великої сімки у 2020 році в США.

Nicaragua - Javad Zarif, der iranische Außenminister

Глава МЗС Ірану Заріф прибув у Біарріц, де проходить саміт G7 25.08.2019

Про прибуття міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа до французького міста Біарріц, де триває саміт G7, повідомили у Тегерані та Парижі. Утім, зустрічі з представниками делегації США у нього не заплановано.

Frankreich G7-Gipfel in Biarritz | Donald Tusk

Туск пропонує запросити Україну як гостя на наступний саміт G7 24.08.2019

Дональд Туск вважає, що збільшилася кількість причин, щоб не запрошувати Росію повернутися до Великої вісімки, і натомість пропонує запросити Україну на наступний саміт G7 як гостя.

Реклама

Докладно

Trump will Russland in die G7 einladen

Як Трамп на саміті G7 ледь не став контрабандистом

На саміті G7 у Беарріці Трампу не вдалося переконати колег у необхідності повернення до цього клубу Росії.  

Баки із киснем та воднем, що були отримані методом електролізу на установці у Пренцлау поблизу Берліна

Водень замість нафти, газу і вугілля - новий тренд в Європі

"Зелений водень" приходить на заміну дизеля на транспорті, природного газу в опаленні і вугілля в металургії.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  