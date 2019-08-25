Очима карикатуриста: Як Трамп на саміті G7 ледь не став контрабандистом

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На саміті G7 у Беарріці Трампу не вдалося переконати колег у необхідності повернення до цього клубу Росії. Сергій Йолкін про марні спроби президента США перетворити "велику сімку" на "вісімку".
Дональд Трамп розповів, що роздумує над можливістю запросити Володимира Путіна на саміт Великої сімки у 2020 році в США.
Про прибуття міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа до французького міста Біарріц, де триває саміт G7, повідомили у Тегерані та Парижі. Утім, зустрічі з представниками делегації США у нього не заплановано.
Дональд Туск вважає, що збільшилася кількість причин, щоб не запрошувати Росію повернутися до Великої вісімки, і натомість пропонує запросити Україну на наступний саміт G7 як гостя.
На саміті G7 у Беарріці Трампу не вдалося переконати колег у необхідності повернення до цього клубу Росії.
"Зелений водень" приходить на заміну дизеля на транспорті, природного газу в опаленні і вугілля в металургії.
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