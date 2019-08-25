Очима карикатуриста: Як Трамп на саміті G7 ледь не став контрабандистом

Глава МЗС Ірану Заріф прибув у Біарріц, де проходить саміт G7

Про прибуття міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа до французького міста Біарріц, де триває саміт G7, повідомили у Тегерані та Парижі. Утім, зустрічі з представниками делегації США у нього не заплановано.