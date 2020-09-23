 Очима карикатуриста: Як проходила таємна інавгурація Лукашенка | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.09.2020

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Політика й суспільство

Очима карикатуриста: Як проходила таємна інавгурація Лукашенка

У Мінську відбулася таємна інавгурація Олександра Лукашенка: її не оголошували заздалегідь, її не показували в прямому ефірі на ТБ. Сергій Йолкін про небагатьох запрошених на неї гостей.

Очима карикатуриста: Як проходила таємна інавгурація Лукашенка

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    Автор: Сергій Йолкін


DW.COM

Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

Карикатурист DW Сергій Йолкін отримав премію Free Media Awards 2017. Його роботи - в нашій фотогалереї.  

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