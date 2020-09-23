Політика й суспільство

Очима карикатуриста: Як проходила таємна інавгурація Лукашенка

У Мінську відбулася таємна інавгурація Олександра Лукашенка: її не оголошували заздалегідь, її не показували в прямому ефірі на ТБ. Сергій Йолкін про небагатьох запрошених на неї гостей.

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