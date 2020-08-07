Очима карикатуриста: Чому Лукашенко та Путін не люблять пісню Цоя "Перемен"

У Мінську на 10 діб заарештували діджеїв, які увімкнули пісню Віктора Цоя "Перемен" на концерті, організованому владою. Лукашенко і Путін, якби їхня воля, переспівали би популярний трек, вважає Сергій Йолкін.
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За даними правозахисників, за час виборчої кампанії в країні затримано понад 40 журналістів. DW висловлює протест затриманню свого кореспондента в Могильові.
Білоруська влада вирішила провести в центрі Мінська "День відкритих дверей установ додаткової освіти", але туди прийшли кілька тисяч прихильників кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.