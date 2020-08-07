 Очима карикатуриста: Чому Лукашенко та Путін не люблять пісню Цоя ″Перемен″ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Очима карикатуриста: Чому Лукашенко та Путін не люблять пісню Цоя "Перемен"

У Мінську на 10 діб заарештували діджеїв, які увімкнули пісню Віктора Цоя "Перемен" на концерті, організованому владою. Лукашенко і Путін, якби їхня воля, переспівали би популярний трек, вважає Сергій Йолкін.

Карикатура Сергія Йолкіна до виборів у Білорусі

Дивіться також:

Дивитись відео 01:00

Музичний протест у Мінську: "Перемен!" (07.08.2020)

  • П'ятірка кандидатів у президенти

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    П'ятірка кандидатів у президенти

    За посаду президента Білорусі боротимуться п'ять осіб - стільки кандидатів зареєструвала ЦВК 14 липня після перевірки необхідних документів. Це дружина блогера-опозиціонера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутатка Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Громада" Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко.

  • Голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Без Бабарика та Цепкала

    Колишнього банкіра Віктора Бабарика, якого вважали одним з головних конкурентів Лукашенка, а також ексголову Парку високих технологій Валерія Цепкала не зареєстрували кандидатами в президенти. Голова ЦВК Лідія Єрмошина (на фото) зачитала листа з Комітету державного контролю, у якому стверджувалось, що Бабарико керував злочинним угрупованням, що відмивало гроші. Бабарико такі закиди спростовує.

  • Протест 14 липня у Мінську

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Протести і затримання

    14 липня у всій країні відбулися несанкціоновані акції на підтримку Бабарика і Цепкала. Люди вийшли на вулиці Мінська, Пружан, Гомеля, Бреста, Солігорська, Бобруйська, Стовбців і Гродна. Під час розгону акцій міліціонери часто застосовували силу, били людей палицями й ногами. За даними центру "Весна", у білоруській столиці затримали 173 людей, у інших містах - ще кілька десятків осіб.

  • Збір підписів на підтримку Віктора Бабарика в Мінську

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Підписи зібрали не всі

    Спершу у президентських перегонах брали участь 15 осіб. Необхідні для висування у кандидати в президенти 100 тисяч підписів виборців зібрали групи шести претендентів. Ексголова Парку високих технологій Валерій Цепкало, за даними ЦВК, не зібрав потрібної кількості підписів. При цьому група Цепкала здала 160 тисяч підписів і має намір оскаржити відмову в реєстрації у суді.

  • Валерій Цепкало під час виступу у травні 2020 року

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Особливості виборів-2020

    Найбільший сюрприз цієї виборчої кампанії - участь у ній двох вихідців з номенклатури: вже згаданих Віктора Бабарика та Валерія Цепкала (на фото). Президент Олександр Лукашенко, що керує країною з 1994 року, балотується вже вшосте. Під час кампанії він неодноразово заявляв, що "країну ми їм не віддамо" - не уточнюючи, кому саме.

  • Жінка у захисній масці в Мінську, кінець лютого 2020 року

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Вибори на тлі поширення коронавірусу

    Серйозний відбиток на кампанію наклала пандемія COVID-19. Ставлення до неї у Лукашенка та його опонентів прямо протилежне. Глава держави неодноразово намагався применшити небезпеку пандемії, переконував, що найкраще від вірусу захищає горілка, баня й трактор, а на початку липня заявив, що вірус переможений. Його опоненти підкреслено дотримувались дистанції та носили маски.

  • Футболка з написом Психо3%

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Без соціології - "Психо3%"

    Уперше вибори президента Білорусі відбуваються за відсутності інформації про електоральні рейтинги їхніх учасників. Деякі онлайн-ресурси провели нерепрезентативні опитування своїх відвідувачів. Лукашенко в них отримував близько 3%, сильно поступаючись і Бабарику, і Цепкалу. Влада опитування заборонила, а суперники президента зробили цифру 3% мемом.

  • Без статусної опозиції

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Без статусної опозиції

    Уперше за всю історію незалежної Білорусі традиційна опозиція не висунула свого представника на президентських виборах. Когорта партій і рухів намагалися шляхом праймеріз визначити так званого єдиного кандидата від демократичних сил. Ця процедура, у якій взяли участь п'ять претендентів, супроводжувалася скандалами, пов'язаними з голосуванням. А потім її зовсім скасували через пандемію.

  • Відеоблогер Сергій Тихановський

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Арешт та кримінальна справа Тихановського

    З початку кампанії здійснюються прогнози, що влада діятиме на цих виборах за силовим сценарієм - максимального тиску на опонентів. 29 травня у Гродні під час протесту затримали відеоблогера Сергія Тихановського. Він хотів сам брати участь у виборах, але його групу ЦВК не зареєструвала - на відміну від групи його дружини Світлани. Після арешту щодо Тихановського порушили дві кримінальні справи.

  • Віктор Бабарико

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Арешт та кримінальна справа Бабарика

    18 червня затримали Віктора Бабарика та його сина Едуарда, голову виборчого штабу ексбанкіра. 19 червня пройшли акції солідарності з ними, близько 100 людей були затримані. 21 червня Віктору й Едуарду Бабарикам оголосили обвинувачення, конкретні статті КК не називали. Правозахисна організація Amnesty International визнала обох Бабариків та Сергія Тихановського в'язнями сумління.

  • Олександр Лукашенко з Володимиром Путіним

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Борсання Лукашенка

    Президент Олександр Лукашенко заявив, що якщо він "поведеться демократично", то втратить країну та його "проклянуть". Кампанія Лукашенка, відзначають аналітики, сповнена протиріч. Він та його соратники звинувачують Росію у втручанні у вибори та говорять про "ляльководів з "Газпрому" й вище". Паралельно з такими заявами Лукашенко вже двічі зустрічався з Путіним.

  • Нові технології - Telegram і відеоблогери

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Нові технології - Telegram і відеоблогери

    Вибори-2020 дуже відрізняються від попередніх активним використанням цифрових технологій. Членів ініціативних груп набирали у мережі, там же домовлялися, де й коли можна поставити підпис за потенційного кандидата. Із зустрічей з ними, пікетів та акцій протесту проводилися прямі трансляції в YouTube, у Telegram розгорнулася справжня "війна" зливів, витоків, фейків та їхніх спростувань.

  • Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Європа закликає дотримуватись закону

    Вибори призначені на 9 серпня. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав Мінськ припинити "травлю та переслідування" кандидатів від опозиції та дозволити їм реалізувати їхні громадянські та політичні права. Після відмови у реєстрації Бабарика та Цепкала Боррель заявив, що цей крок Мінська "обмежив можливість громадян країни виявити свою волю та підриває демократичність виборів".

    Автор: Володимир Дорохов, Катерина Крижановська


DW.COM

Білорусь перед виборами: у Мінську судять діджеїв за пісню Цоя "Перемен!"

Діджеїв притягають до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство та непокору посадовій особі під час виконання нею службових обов'язків.  

"Репортери без кордонів" закликають владу Білорусі не заважати журналістам працювати

За даними правозахисників, за час виборчої кампанії в країні затримано понад 40 журналістів. DW висловлює протест затриманню свого кореспондента в Могильові.  

У Мінську на акцію на підтримку Тихановської вийшли кілька тисяч людей

Білоруська влада вирішила провести в центрі Мінська "День відкритих дверей установ додаткової освіти", але туди прийшли кілька тисяч прихильників кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.  

Коментар: "Вагнер" для Лукашенка і Зеленського

Україна просить Білорусь видати їй заарештованих росіян, яких в Мінську вважають "бойовиками ПВК Вагнера", а в Києві - бійцями на боці сепаратистів в Донбасі. Про наслідки можливої ​​екстрадиції - Сергій Руденко.  

Також за темою

Музичний протест у Мінську: "Перемен!" (07.08.2020) 07.08.2020

Віктор Цой на підтримку Світлани Тихановської в Мінську? Подивіться, як поводяться люди в Мінську, коли на офіційному концерті несподівано вмикають пісню "Перемен!". Пізніше звукорежисерів Кирила Голанова і Владислава Соколовського, які провели несподівану акцію протесту, затримали.

Belarus: Teilnehmer von Oppositions-Demo in Minsk

У Мінську діджеїв засудили на 10 діб за пісню Цоя 07.08.2020

У Білорусі двох звукорежисерів, які на офіційному заході в Мінську увімкнули пісню Віктора Цоя "Перемен!", засудили за те, що вони "зірвали проведення концерту".

Belarus: Teilnehmer von Oppositions-Demo in Minsk

Білорусь перед виборами: у Мінську судять діджеїв за пісню Цоя "Перемен!" 07.08.2020

Діджеїв притягають до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство та непокору посадовій особі під час виконання нею службових обов'язків.

Реклама

Докладно

Ігорю Коломойському арешт поки не загрожує, але ФБР вже розслідує обставини його бізнесу у США

Проблеми Коломойського у США: подробиці

Деталі справи Коломойського у США і можливі наслідки для олігарха - у довідці DW.  

Північний потік-2

Зрив "Північного потоку-2": хто заважає "Газпрому" (відео)

Для завершення газопроводу "Північний потік-2" залишилося прокласти менше 200 км труб. Хто зриває плани Кремля?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  