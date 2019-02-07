 Очима карикатуриста: Хто в Росії хоче спостерігати за виборами президента України | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.02.2019

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Політика й суспільство

Очима карикатуриста: Хто в Росії хоче спостерігати за виборами президента України

Верховна Рада заборонила громадянам Росії бути спостерігачами на виборах президента України - навіть у межах ОБСЄ. Один спостерігач з Москви все одно стежитиме за голосуванням, вважає карикатурист Сергій Йолкін.

Очима карикатуриста: Хто в Росії хоче спостерігати за виборами президента України

  • Володимир Путін на сторожі Керченської протоки

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Володимир Путін на сторожі Керченської протоки

    Президент РФ Володимир Путін підтримав дії російських військових, котрі перехопили українські кораблі в Керченській протоці. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на конфлікт.

  • Туристичині поїздки від ГРУ

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Туристичині поїздки від ГРУ

    Петров - це Мішкін, а Боширов - Чепіга. Дані про підозрюваних в отруєнні Скрипалів свідчать про причетність російського ГРУ до злочину. Карикатурист Сергій Йолкін - про легенду, яка провалилась.

  • Воскресіння Аркадія Бабченка

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    "Воскресіння" Аркадія Бабченка

    Вбивство у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка виявилося інсценуванням Служби безпеки України. Карикатурист Сергій Йолкін так проілюстрував спецоперацію СБУ.

  • Роль Ксенії Собчак на виборах президента РФ - карикатура Сергія Йолкіна

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Роль Ксенії Собчак на виборах президента РФ

    Ксенія Собчак заявила про свій намір балотуватися на президентських виборах в Росії у 2018 році. Карикатурист Сергій Йолкін бачить її роль так.

  • Однокласники і Ко під українськими санкціями

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    "Однокласники" і Ко під українськими санкціями

    Київ запровадив санкції проти російських інтернет-служб "Яндексу", "Одноклассники", "Вконтакте" та Mail.ru. Віртуальне вигнання російських сервісів з України очима карикатуриста Сергія Йолкіна.

  • Кольорова декомунізація

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    "Кольорова" декомунізація

    Арку дружби народів у Києві "розмалювали" у кольори веселки на час проведення у столиці пісенного конкурсу "Євробачення". Метаморфози комуністичного пам'ятника очима Сергія Йолкіна.

  • Вибори у Франції, або Кремль піймав облизня

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Вибори у Франції, або Кремль піймав облизня

    Проросійські кандидати на виборах у Франції поступилися проєвропейському: Франсуа Фійон до другого туру не вийшов, Марін Ле Пен вийшла, але шансів на перемогу в Еммануеля Макрона в неї катма. Погляд Сергія Йолкіна.

  • Путін і операція наступник

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Путін і операція "наступник"

    У Росії заговорили про ймовірних наступників Володимира Путіна на посаді президента РФ. Наступника "визначає тільки російський народ", заявив у відповідь Путін. Погляд Сергія Йолкіна.

  • Ердоган після референдуму в Туреччині - із президента в султани?

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Ердоган після референдуму в Туреччині - із президента в султани?

    На референдумі в Туреччині більшість проголосувала за розширення повноважень чинного президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. Погляд Сергія Йолкіна.

  • Нові червоні лінії США щодо Сирії

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Нові червоні лінії США щодо Сирії

    Держсекретар США Рекс Тіллерсон відправився до Москви, щоб пояснити, як змінилася політика Білого дому в сирійському питанні. Сергій Йолкін зобразив своє бачення змін.

  • Нове алібі Трампа

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Нове алібі Трампа

    Після ракетного удару США по аеродрому в Сирії буде складніше дорікати Дональду Трампу в особливих симпатіях до Росії, переконаний Сергій Йолкін.

  • Нідерландська латка на прапорі ЄС

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Нідерландська латка на прапорі ЄС

    Правопопулістській партії Геерта Вілдерса, яка виступає за вихід Нідерландів з ЄС, не вдалось виграти парламентські вибори. Сергій Йолкін про голландське послання євроскептикам та тим, хто прогнозує швидкий розвал ЄС.

  • Трамп зажадав повернути Крим

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Трамп зажадав повернути Крим

    Дональд Трамп очікує від російського уряду повернення Криму Україні, заявив прес-секретар Білого дому. Сергій Йолкін про надії Путіна, які не збулися.

  • Кремль святкує перемогу своїх кандидатів

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Кремль святкує перемогу "своїх" кандидатів

    Спочатку перемога Трампа у США, а потім - проросійських кандидатів у президенти в Болгарії і Молдові. У Путіна було свято, вважає Сергій Йолкін.

  • Сергій Йолкін

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Сергій Йолкін

    Лауреат премії Free Media Awards 2017 Сергій Йолкін, 1962 року народження, є за освітою архітектором, проте з 1999 року працює професійним карикатуристом. У своїх роботах він, зокрема, висміює авторитарні тенденції у Росії, а також із гострою сатирою змальовує сучасні загальносвітові події.

    Автор: Максим Сидоржевський


  

DW.COM

Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

Карикатурист DW Сергій Йолкін отримав премію Free Media Awards 2017. Його роботи - в нашій фотогалереї. (03.05.2017)  

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