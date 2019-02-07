Очима карикатуриста: Хто в Росії хоче спостерігати за виборами президента України

Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

Сергій Йолкін

Лауреат премії Free Media Awards 2017 Сергій Йолкін, 1962 року народження, є за освітою архітектором, проте з 1999 року працює професійним карикатуристом. У своїх роботах він, зокрема, висміює авторитарні тенденції у Росії, а також із гострою сатирою змальовує сучасні загальносвітові події.

Автор: Максим Сидоржевський