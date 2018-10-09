Очима карикатуриста: Туристичні поїздки від ГРУ

Петров - це Мішкін, а Боширов - Чепіга. Дані про підозрюваних в отруєнні Скрипалів свідчать про причетність російського ГРУ до злочину. Карикатурист Сергій Йолкін - про легенду, яка провалилась.
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