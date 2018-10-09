Очима карикатуриста: Туристичні поїздки від ГРУ

Скрипаль спілкувався з британцем, який готував "російське досьє" Трампа - ЗМІ

Отруєний у Солсбері екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль підтримував контакти з британцем, який брав участь в підготовці досьє про зв'язки Трампа з Росією, повідомляють британські ЗМІ. Його стан оцінюється як вкрай важкий. (08.03.2018)