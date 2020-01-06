 Очима карикатуриста: Трамп образився на Twitter - помста буде жорсткою? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 29.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

Очима карикатуриста: Трамп образився на Twitter - помста буде жорсткою?

Twitter позначив твіти Дональда Трампа як такі, що "вводять в оману", а той позбавив соцмережу захисту від кримінального переслідування. Сергій Йолкін про спробу президента США взяти контроль над Twitter у свої руки.

Трамп і Twitter: карикатура Сергія Йолкіна

Дивіться також:

Дивитись відео 01:52

Бібліотека твітів Трампа: віртуальний тур у його думки

  • Володимир Путін на сторожі Керченської протоки

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Володимир Путін на сторожі Керченської протоки

    Президент РФ Володимир Путін підтримав дії російських військових, котрі перехопили українські кораблі в Керченській протоці. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на конфлікт.

  • Туристичині поїздки від ГРУ

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Туристичині поїздки від ГРУ

    Петров - це Мішкін, а Боширов - Чепіга. Дані про підозрюваних в отруєнні Скрипалів свідчать про причетність російського ГРУ до злочину. Карикатурист Сергій Йолкін - про легенду, яка провалилась.

  • Воскресіння Аркадія Бабченка

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    "Воскресіння" Аркадія Бабченка

    Вбивство у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка виявилося інсценуванням Служби безпеки України. Карикатурист Сергій Йолкін так проілюстрував спецоперацію СБУ.

  • Роль Ксенії Собчак на виборах президента РФ - карикатура Сергія Йолкіна

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Роль Ксенії Собчак на виборах президента РФ

    Ксенія Собчак заявила про свій намір балотуватися на президентських виборах в Росії у 2018 році. Карикатурист Сергій Йолкін бачить її роль так.

  • Однокласники і Ко під українськими санкціями

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    "Однокласники" і Ко під українськими санкціями

    Київ запровадив санкції проти російських інтернет-служб "Яндексу", "Одноклассники", "Вконтакте" та Mail.ru. Віртуальне вигнання російських сервісів з України очима карикатуриста Сергія Йолкіна.

  • Кольорова декомунізація

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    "Кольорова" декомунізація

    Арку дружби народів у Києві "розмалювали" у кольори веселки на час проведення у столиці пісенного конкурсу "Євробачення". Метаморфози комуністичного пам'ятника очима Сергія Йолкіна.

  • Вибори у Франції, або Кремль піймав облизня

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Вибори у Франції, або Кремль піймав облизня

    Проросійські кандидати на виборах у Франції поступилися проєвропейському: Франсуа Фійон до другого туру не вийшов, Марін Ле Пен вийшла, але шансів на перемогу в Еммануеля Макрона в неї катма. Погляд Сергія Йолкіна.

  • Путін і операція наступник

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Путін і операція "наступник"

    У Росії заговорили про ймовірних наступників Володимира Путіна на посаді президента РФ. Наступника "визначає тільки російський народ", заявив у відповідь Путін. Погляд Сергія Йолкіна.

  • Ердоган після референдуму в Туреччині - із президента в султани?

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Ердоган після референдуму в Туреччині - із президента в султани?

    На референдумі в Туреччині більшість проголосувала за розширення повноважень чинного президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. Погляд Сергія Йолкіна.

  • Нові червоні лінії США щодо Сирії

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Нові червоні лінії США щодо Сирії

    Держсекретар США Рекс Тіллерсон відправився до Москви, щоб пояснити, як змінилася політика Білого дому в сирійському питанні. Сергій Йолкін зобразив своє бачення змін.

  • Нове алібі Трампа

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Нове алібі Трампа

    Після ракетного удару США по аеродрому в Сирії буде складніше дорікати Дональду Трампу в особливих симпатіях до Росії, переконаний Сергій Йолкін.

  • Нідерландська латка на прапорі ЄС

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Нідерландська латка на прапорі ЄС

    Правопопулістській партії Геерта Вілдерса, яка виступає за вихід Нідерландів з ЄС, не вдалось виграти парламентські вибори. Сергій Йолкін про голландське послання євроскептикам та тим, хто прогнозує швидкий розвал ЄС.

  • Трамп зажадав повернути Крим

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Трамп зажадав повернути Крим

    Дональд Трамп очікує від російського уряду повернення Криму Україні, заявив прес-секретар Білого дому. Сергій Йолкін про надії Путіна, які не збулися.

  • Кремль святкує перемогу своїх кандидатів

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Кремль святкує перемогу "своїх" кандидатів

    Спочатку перемога Трампа у США, а потім - проросійських кандидатів у президенти в Болгарії і Молдові. У Путіна було свято, вважає Сергій Йолкін.

  • Сергій Йолкін

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Сергій Йолкін

    Лауреат премії Free Media Awards 2017 Сергій Йолкін, 1962 року народження, є за освітою архітектором, проте з 1999 року працює професійним карикатуристом. У своїх роботах він, зокрема, висміює авторитарні тенденції у Росії, а також із гострою сатирою змальовує сучасні загальносвітові події.

    Автор: Максим Сидоржевський


DW.COM

Twіtter-президент Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп інтенсивно користується сервісом коротких повідомлень Twіtter. Його твіти носять то офіційний, то приватний характер. Оглядачі ж говорять про появу нового явища - Twіtter-президента. (07.02.2017)  

Twitter вперше позначив повідомлення Трампа як недостовірне

Мережа Twitter позначила два твіта президента США як такі, що вводять в оману. Трамп у відповідь звинуватив мережу у придушенні свободи слова. (27.05.2020)  

Твіт Трампа щодо Барселони викликав обурення

ЗМІ обурились повідомленням президента США Дональда Трампа у мережі Twitter, яким той відреагував на теракт у Барселоні. (18.08.2017)  

Сторінку Трампа в Twitter було деактивовано на 11 хвилин

Через дії працівника, який залишав компанію Twitter, мікроблог Дональда Трампа було деактивовано, однак невдовзі він поновив роботу. (03.11.2017)  

Апеляційний суд заборонив Трампу блокувати користувачів у Twitter

Президент США Дональд Трамп порушив конституцію, коли блокував доступ користувачів соцмережі Twitter до його сторінки, постановив апеляційний суд. (10.07.2019)  

Трамп підписав указ про регулювання соцмереж після конфлікту з Twitter

Дональд Трамп підписав указ, який може позбавити соцмережі захисту від кримінального переслідування за їхній контент. Президент США ухвалив це рішення після конфлікту із соцмережею Twitter. (29.05.2020)  

Також за темою

Karikatur Donald Trump ohne Worte

Очима карикатуриста: Убивство Сулеймані та нова роль Трампа 06.01.2020

Наказуючи вбити іранського генерала Касема Сулеймані, президент США Дональд Трамп, схоже, вважав себе справжнім богом війни, припускає карикатурист Сергій Йолкін.

Karikatur von Sergey Elkin Trump schreibt den Brief an Erdogan UKR

Очима карикатуриста: Як Трамп листа Ердоганові писав 18.10.2019

Переконуючи Реджепа Таїпа Ердогана відмовитися від наступу на курдів у Північній Сирії, Дональд Трамп закликав його "не бути дурнем". Карикатуристові Сергію Йолкіну ще щось нагадало.

Karikatur von Sergey Elkin Trump will Grönland kaufen

Очима карикатуриста: Назустріч новому штату - Трамп хоче купити Гренландію? 16.08.2019

Напередодні візиту до Данії Дональд Трамп зацікавився можливістю купівлі данської автономії Гренландії, пише The Wall Street Journal. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на плани президента США.

Реклама

Докладно

Сурогатне материнство (символічне фото)

"Я не мати Тереза": українка про сурогатне материнство

Українка, яка народила трьох синів для іноземних пар, розповіла DW про свій досвід.  

Deutschland Energie Solarenergie und Windkraft (picture-alliance)

Частка ВДЕ в Німеччині вперше перевищила 50 відсотків

Вітер, біогаз і сонце стали в Німеччині в 1-му кварталі 2020 року головними енергоносіями.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  