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Очима карикатуриста: Трамп образився на Twitter - помста буде жорсткою?

Twitter позначив твіти Дональда Трампа як такі, що "вводять в оману", а той позбавив соцмережу захисту від кримінального переслідування. Сергій Йолкін про спробу президента США взяти контроль над Twitter у свої руки.

Дивіться також: Дивитись відео 01:52 Поділитись Бібліотека твітів Трампа: віртуальний тур у його думки (12.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2zOM2 Бібліотека твітів Трампа: віртуальний тур у його думки Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна Володимир Путін на сторожі Керченської протоки Президент РФ Володимир Путін підтримав дії російських військових, котрі перехопили українські кораблі в Керченській протоці. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на конфлікт.

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Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна Сергій Йолкін Лауреат премії Free Media Awards 2017 Сергій Йолкін, 1962 року народження, є за освітою архітектором, проте з 1999 року працює професійним карикатуристом. У своїх роботах він, зокрема, висміює авторитарні тенденції у Росії, а також із гострою сатирою змальовує сучасні загальносвітові події. Автор: Максим Сидоржевський



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