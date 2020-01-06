Очима карикатуриста: Трамп образився на Twitter - помста буде жорсткою?

Twitter позначив твіти Дональда Трампа як такі, що "вводять в оману", а той позбавив соцмережу захисту від кримінального переслідування. Сергій Йолкін про спробу президента США взяти контроль над Twitter у свої руки.
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Мережа Twitter позначила два твіта президента США як такі, що вводять в оману. Трамп у відповідь звинуватив мережу у придушенні свободи слова. (27.05.2020)
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