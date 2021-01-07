Очима карикатуриста: Трампа розблокували у Twitter - небезпечна зброя в руках президента

Twitter розблокував акаунт Дональда Трампа. Карикатурист Сергій Йолкін про те, чого можна очікувати від президента США, який через два тижні має піти з посади.
Штурм Капітолія у Вашингтоні, у результаті якого прибічники Трампа увірвалися в будівлю Конгресу США, нагадав карикатуристові Сергію Йолкіну події з російської історії.
Марк Цукерберг заявив, що Трамп використав FB "для здіймання насильницького повстання проти демократично обраного уряду". Twitter пригрозив повністю заблокувати акаунт президента, якщо той не видалить останні твіти.
Після штурму будівлі Конгресу США прихильниками Трампа щонайменше семеро офіційних осіб, пов'язаних з його командою, пішли або готуються піти зі своїх посад.
Прихильники президента США Дональда Трампа на знак незгоди із результатами виборів взяли штурмом Капітолій у Вашингтоні. Критики вважають, що ця безпрецедентна зневага до демократії - на совісті самого Трампа.
Серед тих, хто пішов штурмом на Капітолій, було багато прихильників QAnon. Вони вірять у світовий уряд, що викрадає дітей, і вважають Трампа рятівником світу. Хто ці люди і чому їх побільшало під час пандемії?