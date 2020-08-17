Очима карикатуриста: Страйки в Білорусі - як Лукашенка зустріли на заводі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів на вертольоті на зустріч із робітниками, які вийшли на страйк. Карикатурист Сергій Йолкін про прийом, який йому влаштували на одному із заводів у Мінську.
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У білоруських СІЗО лишаються тисячі затриманих під час акцій протесту, а ті, хто виходить на свободу, кажуть про безпрецедентну жорстокість силовиків. Жінки, що побували в ув'язненні, розповіли DW про побої і приниження.
Драматичні події, що відбуваються в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не залишають байдужими діячів культури як у Білорусі, так і за її межами.