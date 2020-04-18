Очима карикатуриста: соціальна дистанція в умовах послаблення карантину

"Короняшки" - карикатури про коронавірус

Повернувшись до війни

У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...

Автор: Сюзанне Кордс