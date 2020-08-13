Очима карикатуриста: Світанок нової Білорусі - захід Лукашенка
Після виборів у Білорусі не вщухають протести, одним із символів яких став історичний біло-червоно-білий прапор країни. Білорусь на світанку нової доби, вважає Сергій Йолкін.
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Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна
Сергій Йолкін
Лауреат премії Free Media Awards 2017 Сергій Йолкін, 1962 року народження, є за освітою архітектором, проте з 1999 року працює професійним карикатуристом. У своїх роботах він, зокрема, висміює авторитарні тенденції у Росії, а також із гострою сатирою змальовує сучасні загальносвітові події.