 Очима карикатуриста: Світанок нової Білорусі - захід Лукашенка | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.08.2020

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Європа

Очима карикатуриста: Світанок нової Білорусі - захід Лукашенка

Після виборів у Білорусі не вщухають протести, одним із символів яких став історичний біло-червоно-білий прапор країни. Білорусь на світанку нової доби, вважає Сергій Йолкін.

Очима карикатуриста: Розквіт нової Білорусі - захід Лукашенка. Карикатура Сергія Йолкіна

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  • Сергій Йолкін

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Сергій Йолкін

    Лауреат премії Free Media Awards 2017 Сергій Йолкін, 1962 року народження, є за освітою архітектором, проте з 1999 року працює професійним карикатуристом. У своїх роботах він, зокрема, висміює авторитарні тенденції у Росії, а також із гострою сатирою змальовує сучасні загальносвітові події.

    Автор: Максим Сидоржевський


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Докладно

Очима карикатуриста: Розквіт нової Білорусі - захід Лукашенка. Карикатура Сергія Йолкіна

Світанок нової Білорусі - захід Лукашенка

Білорусь перебуває на світанку нової доби, вважає Сергій Йолкін.  

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