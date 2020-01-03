Очима карикатуриста: Російська нафта для Білорусі - як Путін заманює Лукашенка

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Росія припинила поставки нафти до Білорусі від початку 2020 року. Контракти на подальші поставки ще не укладені. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на новий раунд торгів Путіна й Лукашенка.
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Росія припинила поставки нафти до Білорусі від початку 2020 року. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на переговори.
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