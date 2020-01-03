Європа

Очима карикатуриста: Російська нафта для Білорусі - як Путін заманює Лукашенка

Росія припинила поставки нафти до Білорусі від початку 2020 року. Контракти на подальші поставки ще не укладені. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на новий раунд торгів Путіна й Лукашенка.

Дивіться також: Дивитись відео 28:30 Поділитись Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: сповідь співучасника. Ексклюзив DW (16.12.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Utcz Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: сповідь співучасника. Ексклюзив DW (16.12.2019)

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