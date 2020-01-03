 Очима карикатуриста: Російська нафта для Білорусі - як Путін заманює Лукашенка | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.01.2020

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Європа

Очима карикатуриста: Російська нафта для Білорусі - як Путін заманює Лукашенка

Росія припинила поставки нафти до Білорусі від початку 2020 року. Контракти на подальші поставки ще не укладені. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на новий раунд торгів Путіна й Лукашенка.

Сергій Йолкін про російсько-білоруські нафтові торги

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Сергій Йолкін про російсько-білоруські нафтові торги

Російська нафта для Білорусі - як Путін заманює Лукашенка

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