Очима карикатуриста: Риболовля по-путінськи - російський паспорт як приманка
Призидент Росії стверджує, що отримання російського паспорта можуть спростити для всіх громадян України. Карикатурист Сергій Йолкін замислився над тим, чи клюнуть українці на російське громадянство.
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Автор: Сергій Йолкін
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