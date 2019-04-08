Очима карикатуриста: Путін проти обмовлення України

Очима карикатуриста: Путін і Трамп у в'єтнамському лабіринті

Дональдові Трампу і Володимирові Путіну було дуже важко зустрітися в лабіринті коридорів саміту АТЕС у В'єтнамі. Карикатурист Сергій Йолкін - про перешкоди на шляху президентів США та РФ одне до одного.