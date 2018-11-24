Очима карикатуриста: Морський бій Росії та України в Керченській протоці

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.
Військові кораблі РФ протаранили український буксир і перехопили ще два катери, котрі проходили через Керченську протоку. Кадри тарану судна нагадали Сергію Йолкіну гру в морський бій.
Карикатурист DW Сергій Йолкін отримав премію Free Media Awards 2017. Його роботи - в нашій фотогалереї. (03.05.2017)
У низці держав ЄС, у США та НАТО засудили агресивні дії РФ щодо українських суден у Керченській протоці. Європа закликає сторони до деескалації. Тим часом Європарламент обговорить нові санкції проти Росії.
Після анексії Криму та початку війни на Донбасі українські прикордонники весь час посилюють контроль в Азовському морі, що сильно змінило життя простих рибалок. А великі риболовецькі судна скаржаться на небезпеки з боку російських прикордонників. Тож риби на маріупольських ринках суттєво поменшало.
Після анексії Криму та початку війни на Донбасі українські прикордонники весь час посилюють контроль в Азовському морі, що сильно змінило життя простих рибалок. Також є небезпека з боку російських прикордонників.
РФ захопила три українських судна в Керченській протоці. Морський бій по-дорослому розгледів у цьому Сергій Йолкін.
Під Кельном збудували першу в Німеччині велосипедну доріжку із сонячних панелей. Яка навіть сама себе обігріває взимку!
Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.
© 2018 Deutsche Welle |
Захист даних |
Legal notice |
Contact
| Мобільна версія