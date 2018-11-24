Очима карикатуриста: Морський бій Росії та України в Керченській протоці

Війна на Сході і анексія Криму: як змінилося життя рибалок Маріуполя (02.10.2018)

Після анексії Криму та початку війни на Донбасі українські прикордонники весь час посилюють контроль в Азовському морі, що сильно змінило життя простих рибалок. А великі риболовецькі судна скаржаться на небезпеки з боку російських прикордонників. Тож риби на маріупольських ринках суттєво поменшало.