 Очима карикатуриста: Морський бій Росії та України в Керченській протоці | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.11.2018

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Україна

Очима карикатуриста: Морський бій Росії та України в Керченській протоці

Військові кораблі РФ протаранили український буксир і перехопили ще два катери, котрі проходили через Керченську протоку. Кадри тарану судна нагадали Сергію Йолкіну гру в морський бій.

Очима карикатуриста: Морський бій Росії та України в Керченській протоці

    

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Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

Карикатурист DW Сергій Йолкін отримав премію Free Media Awards 2017. Його роботи - в нашій фотогалереї. (03.05.2017)  

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Докладно

Очима карикатуриста: Морський бій Росії та України в Керченській протоці

Морський бій Росії та України в Керченській протоці

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