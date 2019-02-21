Очима карикатуриста: Кім і Трамп не порозумілися

Лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп не досягли прориву на саміті в Ханої. Зустріч закінчилася без підписання угоди. Карикатурист Сергій Йолкін про підсумки саміту.
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