Очима карикатуриста: Кім і Трамп не порозумілися

Трамп розповів про "чудову" зустріч з Кімом

Президент США Дональд Трамп розповів, що перший день його саміту з північнокорейським лідером Кім Чен Ином був "чудовим". Наступного дня вони планують підписати угоду, зміст якої поки не розкривається. (27.02.2019)