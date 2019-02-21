 Очима карикатуриста: Кім і Трамп не порозумілися | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 28.02.2019

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Світ

Очима карикатуриста: Кім і Трамп не порозумілися

Лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп не досягли прориву на саміті в Ханої. Зустріч закінчилася без підписання угоди. Карикатурист Сергій Йолкін про підсумки саміту.

Karikatur von Sergey Elkin über Kim und Trump – Gipfel ohne Ergebnis

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Докладно

Karikatur von Sergey Elkin über Kim und Trump – Gipfel ohne Ergebnis

Очима карикатуриста: Кім і Трамп не порозумілися

Лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп не досягли прориву. Карикатурист Сергій Йолкін про підсумки саміту. 

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