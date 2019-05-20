Очима карикатуриста: Кому - кастрація, кому - люстрація

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

Тетяна Чорновол, "Європейська солідарність"

Тетяна Чорновол також є колишньою журналісткою і також мігрувала до "Європейської солідарності" з "Народного фронту". Вона - 27-й номер у списку. П'ять років тому у списку "Народного фронту" вона була другою. ЗМІ називають Чорновол близькою до депутата Сергія Пашинського - голови комітету з питань нацбезпеки і оборони в нинішній Раді і голови наглядової ради "Укроборонпрому".