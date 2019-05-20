 Очима карикатуриста: Зеленський - буревісник нових санкцій щодо РФ? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.05.2019

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Політика й суспільство

Очима карикатуриста: Зеленський - буревісник нових санкцій щодо РФ?

Новий президент України Володимир Зеленський закликав ЄС і США посилити санкції щодо РФ задля припинення конфлікту на Донбасі. Карикатурист Сергій Йолкін про суворий сигнал Зеленського Путіну.

Очима карикатуриста: Зеленський - буревісник нових санкцій щодо РФ?

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    Автор: Сергій Йолкін


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У добірці DW - реакції карикатуриста Сергія Йолкіна на події, пов'язані з Україною. (06.12.2017)  

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