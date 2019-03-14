Очима карикатуриста: Епідемія кору - динозаври також були проти

Масова відмова від вакцинації дітей призвела до епідемії кору в Україні, яка вийшла на перше місце у світі за кількістю хворих. Динозаври також були проти щеплень, вважає карикатурист Сергій Йолкін.
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