Офіційно: партія екс-зірки крикету перемагає на виборах у Пакистані

Після підрахунку 95 відсотків голосів у Пакистані партія "Рух за справедливість" колишнього легендарного гравця у крикет Імрана Хана перемагає у 109 з 272 виборчих округів. Про це у п'ятницю, 27 липня, повідомляє виборчком країни. Чинна керівна партія, "Пакистанська мусульманська ліга", здобуває 62 округи, "Пакистанська народна партія" - 42, передає агенція новин dpa.

Хан про перемогу своєї партії на парламентських виборах у Пакистані оголосив ще напередодні ввечері під час підрахунку голосів. Раніше він заявляв про свою готовність до переговорів з Індією задля вирішення довготривалої суперечки щодо Кашміру. Він поділений між Індією, Пакистаном і Китаєм. Протистояння за контроль над територіями регіону вже тричі призводило до воєн між Пакистаном та Індією.

Для побудови коаліції партії Хана знадобиться підтримка іншої партії та незалежних кандидатів. Інші дві партії-лідери вже заявили про порушення на виборах. Хан виступив за розслідування цих закидів і пообіцяв "об'єднати" країну під своїм лідерством.