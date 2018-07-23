 Офіційно: партія екс-зірки крикету перемагає на виборах у Пакистані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2018

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Новини

Офіційно: партія екс-зірки крикету перемагає на виборах у Пакистані

Утім, партії Імрана Хана не вистачить місць у парламенті для самостійного формування уряду.

Імоан Хан записує телезвернення до виборців

Імоан Хан записує телезвернення до виборців

Після підрахунку 95 відсотків голосів у Пакистані партія "Рух за справедливість" колишнього легендарного гравця у крикет Імрана Хана перемагає у 109 з 272 виборчих округів. Про це у п'ятницю, 27 липня, повідомляє виборчком країни. Чинна керівна партія, "Пакистанська мусульманська ліга", здобуває 62 округи, "Пакистанська народна партія" - 42, передає агенція новин dpa.

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Колись легенда крикету, а нині політик і борець з корупцією Імран Хан оголосив про свою перемогу на парламентських виборах у Пакистані. (26.07.2018)

Через вибух на виборчій дільниці у Пакистані загинули, як мінімум, 25 людей. Кількість загиблих може зрости, оскільки багато поранених перебувають у критичному стані. (25.07.2018)

Хан про перемогу своєї партії на парламентських виборах у Пакистані оголосив ще напередодні ввечері під час підрахунку голосів. Раніше він заявляв про свою готовність до переговорів з Індією задля вирішення довготривалої суперечки щодо Кашміру. Він поділений між Індією, Пакистаном і Китаєм. Протистояння за контроль над територіями регіону вже тричі призводило до воєн між Пакистаном та Індією.

Для побудови коаліції партії Хана знадобиться підтримка іншої партії та незалежних кандидатів. Інші дві партії-лідери вже заявили про порушення на виборах. Хан виступив за розслідування цих закидів і пообіцяв "об'єднати" країну під своїм лідерством. 

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