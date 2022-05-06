Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Офіс президента України

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "офіс президента".

Офіс президента України - офіційна структура, створена указом президента України Володимира Зеленського 20 червня 2019 року на заміну Адміністрації президента. Її головним завданням є забезпечення здійснення своїх повноважень українським президентом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський: До порятунку з Азовсталі військових залучені іноземні посередники

Зеленський: До порятунку з "Азовсталі" військових залучені іноземні посередники 06.05.2022

У відеозверненні за підсумком 72-го дня війни Володимир Зеленський наголосив, що до порятунку українських військових з "Азовсталі" в Маріуполі залучені впливові міжнародні посередники.
ФРН може передати Україні радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби

ФРН може передати Україні радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби 04.05.2022

70-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 4 травня.
Папа Римський Франциск хоче зустрітися з Путіним

Папа Римський Франциск хоче зустрітися з Путіним 03.05.2022

69-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 3 травня.
РФ завдала ракетних ударів по Києву, є постраждалі

РФ завдала ракетних ударів по Києву, є постраждалі 28.04.2022

Під час російської атаки у столиці України перебували генсек ООН і прем'єр Болгарії.
Єврокомісія підтримує залучення міст і регіонів ЄС до відновлення України

Єврокомісія підтримує залучення міст і регіонів ЄС до відновлення України 27.04.2022

Володимир Зеленський неодноразово закликав залучити міста та регіони ЄС до післявоєнної відбудови окремих населених пунктів чи об'єктів в Україні. Єврокомісія випустила заяву, в якій підтримала ініціативу.
Збитки економіки України від війни перевищили 500 мільярдів доларів

Збитки економіки України від війни перевищили 500 мільярдів доларів 21.04.2022

Фінансові потреби України для підтримання економіки складають до семи мільярдів доларів щомісячно, а на післявоєнну відбудову знадобиться щонайменше 600 мільярдів євро, кажуть в українській владі.
Прем'єр-міністри Іспанії та Данії підтримають Зеленського в Києві

Прем'єр-міністри Іспанії та Данії підтримають Зеленського в Києві 21.04.2022

У Києві запланована зустріч президента Володимира Зеленського з керівниками урядів Іспанії та Данії. Прем'єр Іспанії Педро Санчес уже прибув до української столиці.
На Львів упали чотири російські ракети, семеро загиблих

На Львів упали чотири російські ракети, семеро загиблих 18.04.2022

54-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події понеділка, 18 квітня.
Україна очікує статус кандидата на вступ до ЄС у червні - ОПУ

Україна очікує статус кандидата на вступ до ЄС у червні - ОПУ 17.04.2022

Опитувальник Брюсселя заповнений, і Україна розраховує на набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС уже у червні поточного року, заявили в Офісі українського президента.
Верещук: Не вдалося домовитися з окупантами про гумкоридори

Верещук: Не вдалося домовитися з окупантами про гумкоридори 17.04.2022

53-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події неділі, 17 квітня.
На Київщині відкрили тимчасовий міст з Ірпеня та Бучі до Києва

На Київщині відкрили тимчасовий міст з Ірпеня та Бучі до Києва 11.04.2022

У селі Романівка в Київській області побудували насипний міст, який поєднає міста Ірпінь, Буча, Гостомель і Ворзель з Києвом. Роботи тривали п'ять днів і велися цілодобово.

Шольц і Зеленський обговорили покарання воєнним злочинцям і підтримку Україні

Шольц і Зеленський обговорили покарання воєнним злочинцям і підтримку Україні 10.04.2022

Шольц запевнив Зеленського у "солідарності та повній підтримці". У Києві кажуть, що під час розмови згадали антиросійські санкції та фінпідтримку Україні.
Через війну український експорт знизився вдвічі

Через війну український експорт знизився вдвічі 03.04.2022

Росія 39-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями першої половини неділі, 3 квітня.
86 військових ЗСУ звільнено в рамках обміну з РФ - Офіс президента

86 військових ЗСУ звільнено в рамках обміну з РФ - Офіс президента 01.04.2022

Росія 37-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями п'ятниці, 1 квітня.
Зеленський: Україна для світу перестала бути частиною Російської Федерації

Зеленський: Україна для світу перестала бути частиною Російської Федерації 27.03.2022

Володимир Зеленський в інтерв'ю українським телеканалам заявив, що після розв'язаної Росією війни Україна стала суб'єктом міжнародної політики та більше не перебуває "за лаштунками".

Зеленський до НАТО: Україні потрібна військова допомога без обмежень

Зеленський до НАТО: Україні потрібна військова допомога без обмежень 24.03.2022

Північноатлантичний альянс зміг би дієво підтримати Україну, надавши їй всього один відсоток танків і бойових літаків країн НАТО, переконаний президент України Володимир Зеленський.
Інші статті