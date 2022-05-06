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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "офіс президента".
Офіс президента України - офіційна структура, створена указом президента України Володимира Зеленського 20 червня 2019 року на заміну Адміністрації президента. Її головним завданням є забезпечення здійснення своїх повноважень українським президентом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.