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Офіс президента України - офіційна структура, створена указом президента України Володимира Зеленського 20 червня 2019 року на заміну Адміністрації президента. Її головним завданням є забезпечення здійснення своїх повноважень українським президентом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.