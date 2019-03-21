Офіс президента України: процес обміну утримуваними триває

Процес обміну полоненими між Росією та Україною триває, повідомив вранці у п'ятницю, 30 серпня, Офіс президента України. "Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні в ОП в соцмережах.



"Вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні "джерела". Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства", - додали в ОП. Там також зазначили, що повідомлять офіційно про завершення звільнення полонених, коли процес завершиться.

Вранці 30 серпня речниця СБУ також написала на своїй сторінці у Facebook, що переговори щодо обміну тривають. "Складний процес переговорів щодо обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюсь, не на довго. Не розповсюджуйте не перевірену інформацію. Тримаємо кулаки!" - пояснила ситуацію Олена Гітлянська.

Про звільнення українських моряків, а також політв'язнів Сенцова, Карпюка, Балуха та Гриба у ніч на 30 серпня повідомив Руслан Рябошапка - новопризначений генеральний прокурор України. На своїй сторінці у Facebookвін поширив відповідне повідомлення.