 Офіс президента України: процес обміну утримуваними триває | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2019

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Офіс президента України: процес обміну утримуваними триває

Інформація про завершення процесу обміну утримуваними між Україною та Росією не відповідає дійсності, повідомили в Офісі президента України. Процес звільнення цих осіб триває.

Офіс президента України у Києві

Офіс президента України у Києві

Процес обміну полоненими між Росією та Україною триває, повідомив вранці у п'ятницю, 30 серпня, Офіс президента України. "Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні в ОП в соцмережах.


"Вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні "джерела". Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства", - додали в ОП. Там також зазначили, що повідомлять офіційно про завершення звільнення полонених, коли процес завершиться.

Вранці 30 серпня речниця СБУ також написала на своїй сторінці у Facebook, що переговори щодо обміну тривають. "Складний процес переговорів щодо обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюсь, не на довго. Не розповсюджуйте не перевірену інформацію. Тримаємо кулаки!" - пояснила ситуацію Олена Гітлянська. 

Про звільнення українських моряків, а також політв'язнів Сенцова, Карпюка, Балуха та Гриба у ніч на 30 серпня повідомив Руслан Рябошапка - новопризначений генеральний прокурор України. На своїй сторінці у Facebookвін поширив відповідне повідомлення.

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