 Офіс президента України затвердив п′ять сценаріїв реінтеграції Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2019

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Новини

Офіс президента України затвердив п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу

В рамках підготовки до зустрічі в "нормандському форматі" в Офісі президента України обговорили й затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу.

Володимир Зеленський під час відвідування українських військових на Луганщині (архівне фото)

Володимир Зеленський під час відвідування українських військових на Луганщині (архівне фото)

В Офісі президента під час координаційної наради у вівторок, 3 грудня, затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу. Жодних деталей цих сценаріїв пресслужба президента України, однак, не повідомила.

Нарада за участю президента Володимира Зеленського відбулася в рамках підготовки до зустрічі в "нормандському форматі", запланованій у Парижі на 9 грудня. В рамках обговорення сценаріїв Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку найближчим часом відвідати територію проведення Операції об'єднаних сил (ООС). Зеленський також знов підтвердив позицію щодо неприпустимості розв'язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами.

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Своєю чергою секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії. Також було вирішено, що перед зустріччю у "нормандському форматі" відбудеться засідання РНБО під головуванням Зеленського.

Раніше цього ж дня фракції "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" випустили спільну заяву, в якій вони окресилили "червоні лінії" для президента Зеленського перед самітом у "нормандському форматі". Серед іншого ці політичні сили вимагають не проводити вибори на окупованій частині Донбасу до тих пір, поки звідти не будуть виведені російські війська, роззброєні незаконні формування та встановлений контроль над кордоном з Росією.

Нагадаємо, що зустріч "нормандської четвірки" за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції, на якій буде обговорена ситуація на Донбасі, запланована на 9 грудня в Парижі. Востаннє саміт у "нормандському форматі" відбувся восени 2016 року в Берліні.

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