 Офіс генпрокурора України: До МКС передано докази щодо Іловайської трагедії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2020

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Офіс генпрокурора України: До МКС передано докази щодо Іловайської трагедії

До офісу прокурора МКС для вирішення питання про відкриття кримінального провадження передано інформацію про обставини Іловайської трагедії, заявили в Офісі генпрокурора України.

Бої під Іловайськом

Бої під Іловайськом, 26 серпня 2014 року

Офіс генерального прокурора України передав до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) докази вчинення воєнних злочинів, у тому числі вбивства українських військових поблизу Іловайська в Донецькій області в серпні 2014 року. Про це в п'ятницю, 21 серпня, повідомив Офіс генпрокурора України. Обставини Іловайської трагедії досліджують у рамках кримінального провадження.

"Згідно з висновками експертів та комплексом інших здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до трагічних подій поблизу Іловайська, є військова агресія збройних сил РФ", - йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

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Як зазначається у повідомленні, 29 серпня 2014 року російські військовослужбовці за наказом командування Генштабу ЗС РФ в порушення вимоги ст. 37 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 1949 року, впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками під час виходу українських військ з оточення. Тоді ж російські військові та підконтрольні їм незаконні збройні формування на Донбасі вчинили вбивства поранених українських військовослужбовців, повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

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"Таким чином, було вчинено віроломне вбивство 366 українських воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили в полон", - йдеться в повідомлені. 

Загалом, за даними Офісу генпрокурора, за результатами розслідування військової агресії РФ проти України притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів 110 осіб, зокрема 68 громадян РФ, серед яких 21 високопосадовець. Зазначених осіб оголошено в розшук.

"До суду скеровано 48 обвинувальних актів стосовно 51 особи. Вироками українських судів 35 осіб уже засуджено, у тому числі 13 громадян РФ, із них 3 військовослужбовців ЗС РФ", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Слідчі головного слідчого управління Служби безпеки України продовжують збір доказів та встановлення всіх винних осіб.

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