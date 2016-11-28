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Отто фон Бісмарк

Отто фон Бісмарк - німецький державний політичний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Отто фон Бісмарк".

Подолання німецької роздробленості на малі держави, що тривала століттями, приписують саме політиці Отто фон Бісмарка. Німецька Імперія була проголошена 18 січня 1871 року. Але перший німецький канцлер запам'ятався не лише цим. Своєю політикою він заклав підвалини соціальної держави, запровадивши, наприклад, медичне та пенсійне страхування. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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Отто фон Бісмарк - залізний канцлер Німеччини

Отто фон Бісмарк - "залізний канцлер" Німеччини 01.04.2015

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Бісмарк нічого не говорив про відділення України від Росії

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Німецькі портрети: Отто фон Бісмарк

Німецькі портрети: Отто фон Бісмарк 12.12.2008

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