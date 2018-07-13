Отруєного "Новачком" британця виписали з лікарні

Лікарі виписали з лікарні 45-річного Чарлі Роулі, отруєного 30 червня нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Про це повідомили ввечері п'ятниці, 20 липня, представники шпиталю міста Солсбері, куди Роулі госпіталізували в день отруєння разом з його 44-річною подругою Дон Стерджес, передає інформагенція AFP.

Від наслідків отруєння Стерджес померла 8 липня. Поліції вдалося виявити в квартирі Роулі в місті Еймсбері флакон з речовиною, що виявилася отрутою типу "Новачок". Найімовірніше, Роулі та Стерджес випадково отруїлася "Новачком", припускають слідчі. Роулі допитали ще в лікарні, передає агенція новин dpa.

Представники влади не виключають, що як у місті Солсбері, так і в околицях й досі можуть виявитися предмети, заражені "Новачком". Тож громадян закликають не підіймати з землі невідомі речі.

Слідство припускає, що дана справа пов'язана зі скоєним у березні цього року замахом у місті Солсбері на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Тоді Скрипаля та його доньку виявили непритомними на одній із лавок у Солсбері. З симптомами отруєння нервово-паралітичною речовиною їх доставили до лікарні.

В організації замаху на Скрипаля та його дочку Лондон звинуватив Москву. Остання рішуче заперечує ці звинувачення. Через скандал з отруєнням родини Скрипалів Великобританія вислала з країни російських дипломатів. На знак солідарності з британською владою, до подібних дій вдалися й десятки інших країн, у тому числі США, Німеччина, Україна та Грузія.

Повідомлення ЗМІ про те, що поліція вже встановила кількох підозрюваних-росіян, спростували в британському уряді, де їх назвали дикими спекуляціями.