Отруєння Скрипалів: Скотланд-Ярд підозрює двох чоловіків

Британська поліція підозрює двох чоловіків в замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, скоєному 4 березня в місті Солсбері.

Слідство вважає, що ці двоє ключових підозрюваних напевно тісно пов'язані з Росією, пише у вівторок, 3 липня, британське видання The Sun. Як вважає Скотланд-Ярд, обидва підозрювані залишили Великобританію протягом 24 годин після замаху і зараз перебувають у Росії під захистом президента РФ Володимира Путіна.

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками британського слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) 12 квітня підтвердила висновки Великобританії, що нервово-паралітична речовина, якою отруїли колишнього Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, походить з Росії. Російська ж сторона відкидає причетність до замаху на Скрипалів.

66-річний Скрипаль працював на ГРУ ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство для британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.