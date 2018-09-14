 Отруєння Скрипалів: журналісти додзвонилися до міноборони РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2018

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Новини

Отруєння Скрипалів: журналісти додзвонилися до міноборони РФ

Журналісти ABC News і Independent повідомили, що зателефонували за номером з документів Олександра Петрова, якого Лондон підозрює в отруєнні Скрипалів. Їм відповіли, що це міноборони РФ.

Олександр Петров і Руслан Боширов в Солсбері

Олександр Петров і Руслан Боширов в Солсбері

Журналісти ABC News і Independent подзвонили за телефонним номером з документів підозрюваного в отруєнні екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля Олександра Петрова. Їм відповіли, що це номер міністерства оборони Росії. Про це обидва кореспонденти повідомили у неділю, 15 вересня, у Twitter.

Патрік Рівел з ABC News зазначив, що йому відповіли за цим телефоном о третій ночі. Олівер Керрол з Independent написав, що після питання, чи працював у них Петров, співрозмовник поклав слухавку. Зараз цей телефонний номер не відповідає.

Напередодні Bellingcat і The Insider у своєму розслідуванні написали, що Олександр Петров і Руслан Боширов, яких Лондон підозрює в замаху на Сергія і Юлію Скрипалів, є співробітниками російських спецслужб. Пізніше журналісти "Нової газети" відзначили, що перші п'ять цифр телефонного номера зазначеного в досьє Петрова з позначкою "відомостей не видавати", є у ряду підрозділів міноборони в Москві. При цьому, сам номер належить до Хорошевського району Москви, де розташована штаб-квартира ГРУ.

Нагадаємо, в інтерв'ю російському телеканалу RT Боширов і Петров назвали свою причетність до справи Скрипаля "маячнею" і "фатальним збігом". Чоловіки заявили, що нічого не знали про колишнього подвійного агента, а Солсбері відвідували, як туристи.

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Справа Скрипаля: прокуратура Великобританії отримала ордер на арешт двох росіян (05.09.2018)

DW.COM

Bellingcat: Підозрювані в отруєнні Скрипалів причетні до спецслужб

Розслідувачі заявили, що встановили зв'язок підозрюваних в отруєнні Скрипалів Олександра Петрова і Руслана Боширова із російськими спецслужбами. (14.09.2018)  

Підозрювані в отруєнні Скрипалів назвали себе туристами

Ймовірні отруювачі Скрипалів "Новачком" росіяни Руслан Боширов і Олександр Петров назвали себе підприємцями у фітнес-індустрії. У Солсбері вони приїхали, щоб подивитися собор. (13.09.2018)  

Коментар: Боширов і Петров, або Брехня заввишки зі шпиль собору в Солсбері

Інтерв'ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів - це казка для тих, хто готовий вірити будь-яким гостям Маргарити Симоньян, і брехня для внутрішнього користування - впевнений Іван Преображенський. (14.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

Справа Скрипаля: прокуратура Великобританії отримала ордер на арешт двох росіян (05.09.2018)  

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Russland Alexander Petrow und Ruslan Boschirow TV-Interview

Великобританія обурена "брехнею" Боширова і Петрова в ефірі RT 13.09.2018

Розповідь підозрюваних в отруєнні Скрипаля в британському уряді назвали "брехнею та кричущими фабрикаціями". Речник Терези Мей запевнив, що Боширов і Петров будуть притягнуті до відповідальності, якщо залишать межі РФ.

Russland Alexander Petrow und Ruslan Boschirow TV-Interview

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Розслідувачі заявили, що встановили зв'язок підозрюваних в отруєнні Скрипалів Олександра Петрова і Руслана Боширова із російськими спецслужбами.

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