Отруєння Скрипалів: журналісти додзвонилися до міноборони РФ

Журналісти ABC News і Independent подзвонили за телефонним номером з документів підозрюваного в отруєнні екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля Олександра Петрова. Їм відповіли, що це номер міністерства оборони Росії. Про це обидва кореспонденти повідомили у неділю, 15 вересня, у Twitter.

Патрік Рівел з ABC News зазначив, що йому відповіли за цим телефоном о третій ночі. Олівер Керрол з Independent написав, що після питання, чи працював у них Петров, співрозмовник поклав слухавку. Зараз цей телефонний номер не відповідає.

Напередодні Bellingcat і The Insider у своєму розслідуванні написали, що Олександр Петров і Руслан Боширов, яких Лондон підозрює в замаху на Сергія і Юлію Скрипалів, є співробітниками російських спецслужб. Пізніше журналісти "Нової газети" відзначили, що перші п'ять цифр телефонного номера зазначеного в досьє Петрова з позначкою "відомостей не видавати", є у ряду підрозділів міноборони в Москві. При цьому, сам номер належить до Хорошевського району Москви, де розташована штаб-квартира ГРУ.

Нагадаємо, в інтерв'ю російському телеканалу RT Боширов і Петров назвали свою причетність до справи Скрипаля "маячнею" і "фатальним збігом". Чоловіки заявили, що нічого не знали про колишнього подвійного агента, а Солсбері відвідували, як туристи.