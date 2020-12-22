Отруєння Навального: глава МЗС ФРН поки виключає нові санкції щодо Москви

Міністр закордонних справ Німеччини ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) поки виключає можливість запровадження нових санкцій щодо Росії у відповідь на останні викриття у справі про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Про це німецький урядовець заявив у середу, 23 грудня.

За словами Мааса, Європейський Союз вже запровадив "штрафні заходи проти осіб, політично причетних до серйозного порушення Конвенції про заборону хімічної зброї", цитує інформагентство dpa. Маас також переконаний, що оприлюднені розслідувачами відомості "не є новими або несподіваними". Берлін убачає в них лише підтвердження порушення конвенції, але на цій підставі нових наслідків для Москви не буде, наголосив міністр.

Крім того, Маас розкритикував владу РФ за розширення 22 грудня санкційних списків щодо представників країн Євросоюзу, в тому числі Німеччини.

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Нагадаємо, напередодні депутат німецького Бундестагу Юрґен Гардт (Jürgen Hardt) заявив, що Німеччині слід разом з іншими країнами Євросоюзу виробити спільну позицію щодо Москви, що не виключає санкцій. На думку німецького політика, має йтися про персональні санкції щодо відповідальних за атаку осіб, у тому числі заходи, що стосуються зарубіжних активів і майна президента РФ Володимира Путіна та його оточення.

Сліди отрути "Новачок" в аналізах Навального

Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня в літаку, що летів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доставили для лікування в клініку Charité в Берлін. Росіянин перебував у штучній комі 19 діб. Експерти спецлабораторії Бундесверу на прохання клініки провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди речовини групи "Новачок". Аналогічних висновків незалежно одна від одної дійшли лабораторії в Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Влада РФ заперечує натомість всі звинувачення в причетності до замаху на опозиціонера. 15 жовтня ЄС і Великобританія запровадили санкції за отруєння Навального. Москва у відповідь заявила про контрзаходи щодо провідних співробітників апаратів керівників ФРН і Франції. У листопаді понад 50 країн - учасниць ОЗХЗ закликали Росію розслідувати отруєння політика.

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Телефонний дзвінок Навального ймовірному отруйнику з ФСБ

14 грудня журналісти Bellingcat і The Insider опублікували розслідування про групу співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ), ймовірно, причетних до отруєння опозиціонера. Сам Навальний 21 грудня оприлюднив запис телефонної розмови з Костянтином Кудрявцевим, військовим хіміком з Інституту криміналістики ФСБ, згаданим в розслідуванні. Кудрявцев під час майже годинної бесіди розповів подробиці замаху на політика. У ФСБ назвали натомість запис розмови провокацією і підробкою.