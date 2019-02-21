Отруєння алкоголем в Індії: кількість померлих зросла до 139

Вже щонайменше 139 осіб померли в Індії внаслідок отруєння міцним алкогольним напоєм, виготовленим кустарним способом. Про це в неділю, 24 лютого, повідомили офіційні особи штату Ассам, де мало місце отруєння, передає агентство dpa. За даними представників влади, ще 300 осіб перебувають у лікарнях, деякі з них - у важкому стані. Більшість із жертв неякісного алкоголю, серед яких чимало жінок, працювала на місцевих чайних плантаціях.

Повідомляється, що всі постраждалі вживали алкогольний напій 21 лютого, перші смерті почали фіксувати вже наступного дня. Аналіз показав, що отруйний напій містив метанол, який у великій кількості є смертельно небезпечним для людини. Поліція затримала близько десяти людей, яких підозрюють у причетності до виготовлення та збуту неякісного алкоголю. Влада штату пообіцяла покарати винних та оголосила про виплату рідним кожної померлої людини коштів у розмірі 200 тисяч рупій (2,5 тисячі євро у перерахунку).

Два тижні тому у штатах Уттар-Прадеш та Уттаракханд близько 100 осіб померли після вживання отруйного алкоголю. В Індії в середньому до тисячі людей, переважно незаможних, щороку помирають внаслідок отруєння дешевими і неякісними алкогольними виробами, виготовленими кустарним способом.

Близько 40 відсотків алкоголю в Індії (з приблизно п'яти мільярдів літрів, які індуси випивають щорічно) виготовляється нелегально. Такі дані Міжнародної асоціації виробників горілки і вина Індії, зазначає агентство AFP. Чимало індійських штатів запроваджують чи пропагують заборону виживання алкоголю, що, на думку критиків, лише сприяє розвитку підпільного виробництва спиртних напоїв.