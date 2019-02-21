 Отруєння алкоголем в Індії: кількість померлих зросла до 139 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2019

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Новини

Отруєння алкоголем в Індії: кількість померлих зросла до 139

Уже близько 140 людей, які отруїлися алкоголем в Індії, померли. Ще 300 осіб перебувають у лікарнях. Поліція затримала підозрюваних у виробництві та збуті самопального спиртного.

Постраждалі від вживання неякісного алкоголю у лікарні в штаті Ассам

Постраждалі від вживання неякісного алкоголю у лікарні в штаті Ассам

Вже щонайменше 139 осіб померли в Індії внаслідок отруєння міцним алкогольним напоєм, виготовленим кустарним способом. Про це в неділю, 24 лютого, повідомили офіційні особи штату Ассам, де мало місце отруєння, передає агентство dpa. За даними представників влади, ще 300 осіб перебувають у лікарнях, деякі з них - у важкому стані. Більшість із жертв неякісного алкоголю, серед яких чимало жінок, працювала на місцевих чайних плантаціях.

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Вживання алкоголю в будь-якій кількості підвищує ризик захворювань, кажуть автори масштабного дослідження. Загалом у світі алкоголь спричинює щороку 2,8 мільйона передчасних смертей. (25.08.2018)

Внаслідок циклону "Гаджа", що вдарив по східному узбережжі Індії, загинуло 33 людини. Понад 170 тисяч людей були змушені залишити свої будинки. (18.11.2018)

Одинадцять людей померли і ще понад сто перебувають в лікарнях через отруєння обрядовою їжею у храмі в Індії. Поліція проводить розслідування. (15.12.2018)

Повідомляється, що всі постраждалі вживали алкогольний напій  21 лютого, перші смерті почали фіксувати вже наступного дня. Аналіз показав, що отруйний напій містив метанол, який у великій кількості є смертельно небезпечним для людини. Поліція затримала близько десяти людей, яких підозрюють у причетності до виготовлення та збуту неякісного алкоголю. Влада штату пообіцяла покарати винних та оголосила про виплату рідним кожної померлої людини коштів у розмірі 200 тисяч рупій (2,5 тисячі євро у перерахунку). 

Два тижні тому у штатах Уттар-Прадеш та Уттаракханд близько 100 осіб померли після вживання отруйного алкоголю. В Індії в середньому до тисячі людей, переважно незаможних, щороку помирають внаслідок отруєння дешевими і неякісними алкогольними виробами, виготовленими кустарним способом.

Близько 40 відсотків алкоголю в Індії (з приблизно п'яти мільярдів літрів, які індуси випивають щорічно) виготовляється нелегально. Такі дані Міжнародної асоціації виробників горілки і вина Індії, зазначає агентство AFP. Чимало індійських штатів запроваджують чи пропагують заборону виживання алкоголю, що, на думку критиків, лише сприяє розвитку підпільного виробництва спиртних напоїв.

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Близько 90 осіб у індійському штаті Ассам померли внаслідок отруєння неякісним алкоголем, ще до 150 - перебувають у лікарнях. В Індії щороку до тисячі незаможних людей гинуть через отруєння кустарним алкоголем.

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