Київське метро: як підземка стала заручницею схем з вагонами з РФ (07.08.2018)

Київський метрополітен має сплатити за російські вагони ще майже два мільярди гривень. Фактично все, що нині отримує підземка від пасажирів за проїзд може піти на погашення цього боргу. Ось корупційна схема, яку оточення Януковича провернуло ще в 2009 році.