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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "оточення Януковича".
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У Генпрокуратурі України кажуть, що правоохоронці продовжать розслідування щодо Андрія Клюєва, стосовно якого припинили діяти санкції ЄС. У відомстві вказали і на прогрес у розслідуванні проти інших екс-посадовців.
Київський метрополітен має сплатити за російські вагони ще майже два мільярди гривень. Фактично все, що нині отримує підземка від пасажирів за проїзд може піти на погашення цього боргу. Ось корупційна схема, яку оточення Януковича провернуло ще в 2009 році.
Оточення Віктора Януковича через офшори заплатило близько двох мільйонів євро за лобістські послуги високопоставлених європейських екс-політиків. Це випливає з документів слідства у США, які є у розпорядженні DW.