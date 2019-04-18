Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Оточення Януковича

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "оточення Януковича".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд у Києві вже не знімає арешт з рахунків Януковича у банку ВБР - ГПУ

Суд у Києві вже не знімає арешт з рахунків Януковича у банку "ВБР" - ГПУ 18.04.2019

Інший суддя Шевченківського райсуду Києва ухвалив відмовити у знятті арешту з низки рахунків "Всеукраїнського Банку Розвитку", який належав сину Януковича. Так повідомляє ГПУ.
Український дипломат: ЄС не знімав санкції з оточення Януковича

Український дипломат: ЄС не знімав санкції з оточення Януковича 14.04.2019

В останні дні Євросоюз не знімав санкцій з колишніх українських посадовців, заявив представник України при ЄС Микола Точицький. Раніше ЗМІ повідомили про обмежуючі заходи, зняті в минулі роки, наголосив він.
ЄС виключив із санкційного списку деяких осіб з оточення Януковича - Die Welt

ЄС виключив із санкційного списку деяких осіб з оточення Януковича - Die Welt 13.04.2019

За даними німецького видання Die Welt, санкції, зокрема, щодо дев'яти українців із найближчого оточення Віктора Януковича скасували через відсутність доказів.
Гроші клану Януковича: не в ЄС, а в Швейцарії

Гроші клану Януковича: не в ЄС, а в Швейцарії 05.03.2019

Санкційний список Євросоюзу проти оточення Віктора Януковича скоротився вже на третину через повільне розслідування в Україні. Однак і конфісковувати в ЄС майже нічого - всі кошти у Швейцарії.
ГПУ обіцяє подальше розслідування щодо Андрія Клюєва попри зняття санкцій ЄС

ГПУ обіцяє подальше розслідування щодо Андрія Клюєва попри зняття санкцій ЄС 05.03.2019

У Генпрокуратурі України кажуть, що правоохоронці продовжать розслідування щодо Андрія Клюєва, стосовно якого припинили діяти санкції ЄС. У відомстві вказали і на прогрес у розслідуванні проти інших екс-посадовців.

Сірий кардинал Януковича таємно купував нерухомість у Швейцарії

Сірий кардинал Януковича таємно купував нерухомість у Швейцарії 11.09.2018

Юрій Іванющенко - бізнесмен з найближчого оточення екс-президента Януковича - намагається розморозити свої рахунки і нерухомість у Швейцарії. Юристи екс-депутата Ради вдаються до карколомних трюків.
Як київське метро стало заручником санкцій проти РФ (відео)

Як київське метро стало заручником санкцій проти РФ (відео) 07.08.2018

Київський метрополітен має сплатити за російські вагони ще майже два мільярди гривень. Ось корупційна схема, яку оточення Януковича провернуло ще в 2009 році.

Київське метро: як підземка стала заручницею схем з вагонами з РФ (07.08.2018) 07.08.2018

Київський метрополітен має сплатити за російські вагони ще майже два мільярди гривень. Фактично все, що нині отримує підземка від пасажирів за проїзд може піти на погашення цього боргу. Ось корупційна схема, яку оточення Януковича провернуло ще в 2009 році.
Українські мільйони у Швейцарії: схема, що пережила Януковича

Українські мільйони у Швейцарії: "схема", що пережила Януковича 25.07.2018

Швейцарія передала Україні документи, які можуть стати доказами у кримінальній справі щодо розкрадання коштів "Укртрансаміаку". "Схема" пережила вже не одну зміну влади, а гроші вивели вже за нинішньої.
Гарна інвестиція: за скільки Янукович купував колишніх європейських прем'єрів і канцлерів

"Гарна інвестиція": за скільки Янукович купував колишніх європейських прем'єрів і канцлерів 15.06.2018

Оточення Віктора Януковича через офшори заплатило близько двох мільйонів євро за лобістські послуги високопоставлених європейських екс-політиків. Це випливає з документів слідства у США, які є у розпорядженні DW.
Швейцарія розсекретила рахунки екс-регіонала Єфремова

Швейцарія розсекретила рахунки екс-"регіонала" Єфремова 08.05.2018

Син колишнього "регіонала" Олександра Єфремова у судах Швейцарії порівнював свого батька з опальним бізнесменом Михайлом Ходорковським. Однак розморозити мільйони на швейцарських рахунках це не допомогло.
Операція Газометр: австрійська нерухомість Клюєвих із кінцями у Межигір'ї

Операція "Газометр": австрійська нерухомість Клюєвих із кінцями у "Межигір'ї" 07.03.2018

Зняття санкцій ЄС з Сергія Клюєва - радше символічна поразка Києва. Адже санкції не заважали братам розпродавати активи після втечі. Такі як елітна нерухомість у Відні, стежка від якої веде аж до "Межигір'я".
Рада ЄС зняла санкції з двох соратників Януковича

Рада ЄС зняла санкції з двох соратників Януковича 05.03.2018

Рада ЄС виключила двох осіб зі списку соратників екс-президента Віктора Януковича, яких вважають відповідальними за розтрату державних коштів в Україні.
Генпрокуратура звинувачує у знятті санкцій з Клюєва-молодшого Євросоюз

Генпрокуратура звинувачує у знятті санкцій з Клюєва-молодшого Євросоюз 01.03.2018

Чому скорочується санкційний список ЄС проти оточення Януковича? Із цим запитанням депутати Верховної Ради викликали для звіту представника Генпрокуратури. Прокурор здивував відповіддю: винен Євросоюз.
Зняття санкцій: секрет успіху Клюєва

Зняття санкцій: секрет успіху Клюєва 21.02.2018

Суд ЄС зняв санкції з депутата ВР Сергія Клюєва. Вперше суд скасував чинні санкції проти оточення Януковича, а не санкції минулих років. Причина та сама: брак поступу у розслідуванні кримінальних справ.
Європейський суд визнав, що ЄС не мав підстав для санкцій проти Іванющенка

Європейський суд визнав, що ЄС не мав підстав для санкцій проти Іванющенка 08.11.2017

Рішення Ради ЄС про включення Юрія Іванющенка до санкційного списку у 2015-2016 роках анульовано Європейським судом.

Інші статті